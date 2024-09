Non dimenticare di fare questi esercizi durante un viaggio lungo: non sai quanto sono importanti

Quando fai un viaggio lungo devi eseguire questi semplici esercizi: così facendo eviterai mal di schiena ed altri dolori muscolari.

Al giorno d’oggi è possibile raggiungere in tempi relativamente brevi qualsiasi angolo del mondo. Dal punto di vista fisico però spesso ci si trova a ricoprire lunghe distanze durante cui bisogna restare sempre seduti nella stessa posizione, magari con la gambe tutte rannicchiate, la schiena curva e le braccia strette sui fianchi.

Ecco perché, sia che si viaggi in auto, in treno in nave o in aereo, se si rimane molto tempo nella stessa posizione è importante non dimenticarsi di eseguire qualche semplice esercizio che può davvero aiutare i nostri muscoli a non indolenzirsi eccessivamente. In particolare, ricordati di fare questi movimenti e il tuo corpo ti ringrazierà!

Non dimenticare di fare questi esercizi durante un viaggio lungo: sono una vera manna dal cielo!

Quando si fa un viaggio lungo è buona norma eseguire dei semplici esercizi per evitare che i muscoli si atrofizzino e che ci vengano fastidiosi dolori muscolari, come ad esempio mal di schiena, crampi, torcicollo, male alle spalle e così via. Sono facilissimi. Chiunque può farli. Addirittura alcuni si possono eseguire da seduti. Vediamo quali gesti compiere e come questi semplici movimenti possono influire positivamente sul nostro benessere fisico.

Distensione dei polpacci: rimanendo seduto, fai perno con le mani sulle ginocchia e solleva prima i talloni e poi le punte dei piedi. Continua così per 10 ripetizioni al minuto per 3 minuti. Circonduzione delle caviglie: sempre da seduto, solleva prima un piede e poi l’altro e fai ruotare le caviglie in entrambi i sensi. Esegui 5 ripetizioni per direzione per un totale di 10 ripetizioni al minuto per 3 minuti. Distensione dei quadricipiti: da seduto, solleva alternativamente le gambe, flettendo il ginocchio e cercando di portarlo il più vicino possibile al torace. Esegui 5 ripetizioni per gamba per un totale di 10 ripetizioni al minuto per 3 minuti. Stretching alle spalle: ruota le spalle da seduto in avanti e indietro, mantenendo la schiena ben eretta e perpendicolare al sedile. Esegui 5 ripetizioni per senso per un totale di 10 ripetizioni al minuto per 3 minuti. Rilassamento delle braccia: avvicina le mani alle spalle e poi distendi gli avambracci davanti a te. Ripeti il movimento per 20 volte al minuto per 3 minuti, rimanendo seduto. Stretching per spalle e gambe: se hai la possibilità di stare in piedi, trova un punto d’appoggio e poi piega la gamba indietro ed afferra la punta del piede con la mano corrispondente, cercando di avvicinare il più possibile il piede al gluteo. Esegui l’esercizio da entrambi i lati per 10 ripetizioni al minuto per 3 minuti. Esercizio di equilibrio: sempre in posizione eretta, solleva contemporaneamente i talloni da terra e mantieni l’equilibrio per 5 secondi. Ripeti l’esercizio 10 volte al minuto per 3 minuti.

Vedrai, in questo modo all’arrivo ti sentirai leggero come una piuma e più flessibile che mai! Questi esercizi sono ottimi da fare anche quando ci si addormenta in una posizione scomoda. Ad ogni modo, sappi che se in aereo ti piace dormire è questo il posto migliore per farlo.