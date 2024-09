Borghi spettacolari e buon cibo ovunque: è la meta perfetta per un weekend ad ottobre

L’estate è ormai passata e tutti o quasi sono pronti a gustarsi nuove potenziali esperienze in arrivo per il periodo autunnale.

L’arrivo dell’autunno per milioni di turisti vuol dire confrontarsi con nuove esperienze di viaggio, magari in luoghi che offrono il meglio di se proprio in quel periodo dell’anno. La possibilità, per esempio di camminare un bel po’ è chiaramente poco apprezzata nel corso del periodo estivo, in autunno, a ottobre, magari, il discorso cambia del tutto. Numerose sono le opportunità offerte dal periodo, insomma, una di queste è di certo d vivere, lontano dalla città e dal caos.

Esperienze specifiche e tipiche di particolari località italiane che possono essere vissuta spendendo poco e godendosi al meglio il momento. Quello che succede, nel nostro paese, in alcuni casi, ha davvero dell’incredibile. Situazioni inimmaginabili, considerando la modalità di organizzazione proposta da specifiche strutture, e tanto da vivere, lontani dai rumori del centro urbano e di tutto ciò che si può connotare con il termine “moderno”: Il Piemonte, è pronto a stupire.

Weekend perfetto ad ottobre: ecco dove

La possibilità di vivere un weekend assolutamente fuori dal comune, in una dimensione del tutto inusuale, protetti da una modalità organizzativa di grandissimo livello. Le Langhe, con i borghi pittoreschi, i panorami mozzafiato e le colline. Inoltre, un patrimonio enogastronomico assolutamente unico al mondo. Il “Podere del vescovo”, è una tenuta situata in località Costamagna nella provincia di Cuneo. Una esperienza da vivere a ogni costo.

Soggiornando in coppia, un fine settimana presso la stessa struttura verrebbe a costare 170 euro, mentre nei giorni feriali il prezzo scende a 150 euro. Quello che si può fare, soggiornando in questa specifica struttura, immaginando esperienze e situazioni assolutamente proprie dello stesso contesto è tutto racchiuso nell’offerta stessa della zona, una sere incredibile di attività disponibili per tutti i turisti.

Gite in bicicletta per un contatto quanto mai serrato con la natura, percorsi enogastronomici, con degustazioni di vini della cantina Rocca Giovanni, e un assaggio dei classici sapori delle Langhe. Il birrificio Cascina Baladin, con le sue birre artigianali uniche al mondo rappresenta un’altra incredibile tappa immancabile per ogni visitatore. Tra i borghi in zona, da visitare assolutamente, spazio per La Morra, Barolo, Monforte d’Alba e Novello, tutti dal fascino indiscusso. Una fuga dalla città, insomma, e dal frenetico quotidiano, alla ricerca di sapori e profumi lontani, racchiusi un pezzo di Piemonte, assolutamente unico e intrigante.