Trenini storici, continuano i viaggi anche in autunno: un’esperienza d’altri tempi

Una esperienza tutta nuova che man mano appassiona sempre di più i turisti. I trenini storici tornano a essere protagonisti.

Il fascino dei treni storici e di quelle tratte capaci di appassionare e coinvolgere qualsiasi tipologia di turista rappresenta ormai una delle tappe quasi obbligate, per molti, in alcune località italiane. La riscoperta di situazioni, percorsi e contesti specifici che rappresentano una alternativa più che mai importante a quelli che sono gli itinerari tipici che possono essere vissuti nelle varie regioni italiane. Il treno, i suo fascino indiscusso e una tipologia di viaggio, poco comune, se non unico.

Numerose le partenze, per quel che riguarda gli itinerari da illustrare, in questo caso, da Milano Centrale. Nel corso degli anni si è visto come numerose regioni abbiano di fatto provveduto a riattivare e pubblicizzare nel modo migliore tratte spesso suggestive, capaci di offrire una esperienza di viaggio letteralmente unica. Cosi come anticipato, numerose sono le partenze in Lombardia dalla stazione centrale di Milano, con varie destinazioni da poter scegliere.

Trenini storici: Sebino Express e non solo

Cosi come anticipato, gli itinerari possono essere davvero numerosi, tutti prenotabili attraverso la piattaforma web fondazionefs.it, selezionando tra i vari menù l’ambito relativo a questa tipologia di tratte con trenini storici. Tra le opzioni è possibile trovare, per esempio il percorso che va da Milano Centrale a Paratico Sarnico, il Sebino Express, prezzo per adulti 12 euro, treno con locomotiva con carrozze “Centoporte” anni trenta e cinquanta.

Il Besanino Express, da Milano Centrale per Besana, Molteno e Lecco, prezzo per adulti 9.10 euro, con carrozze Centoporte e Corbellini. Spazio, poi, per il Rapido Meneghino, da Bologna Centrale a Milano Centrale, con locomotiva elettrica e carrozze tipo Gran Confort. Il Laveno Express, da Milano Centrale a Laveno Mombello, sempre con carrozze anni trenta e cinquanta. Il Lario Express, da Milano Centrale a Como e Lecco, anche questo con carrozze “classiche”.

Occhio, poi al Rapido Arlecchino, tra le più affascinanti in assoluto, treno storico che collega le città di Milano e Genova, una esperienza davvero unica per rivivere le emozioni di tratte che ormai, in un modo o nell’altro appartengono al passato. Una nuova, incredibile passione insomma per migliaia di turisti e non solo, sempre alla ricerca di più avvincenti e affascinanti avventure in giro per l’Italia. Da Nord a Sud i trenini storici riscuotono sempre più successo e offrono un incredibile e magico viaggio nel passato.