No, le prese d’aria in aereo non ti fanno solo venire il dolore cervicale. Questo ti sconvolgerà

Le prese d’aria in aereo non fanno solo venire il dolore alla cervicale, ma potrebbero compromettere la salute anche in un altro verso.

Soprattutto dopo la comparsa del Covid-19, le persone abituate a viaggiare in aereo si preoccupano di conoscere la qualità dell’aria che respirano per ore quando volano a migliaia di metri di altezza dal suolo. Anche perché il sistema di climatizzazione degli aerei è una delle cose più importanti di questi mezzi di trasporto.

È importante ricordare che mano a mano che si sale in volo, la densità delle particelle nell’aria tende a diminuire. In pratica è la stessa cosa che accade quando si va in montagna. Per poter respirare bene quando si è in aereo, soprattutto a circa 3.000 metri da terra, la cabina del mezzo viene pressurizzata e per questo motivo abbiamo un adeguato livello di ossigeno, altrimenti si soffrirebbe di ipossia.

In ogni aereo moderno, tutti i passeggeri respirano una miscela di aria fresca e aria riciclata, che consente di regolare la temperatura all’interno della cabina mantenendo un livello di umidità adeguato. Dopo essere stata filtrata, l’aria viene ricircolata di continuo in tutta la cabina grazie all’attivazione automatica di valvole che mantengono una pressione costante nell’aereo. Non tutti sanno però che le prese d’aria fanno male alla salute.

Prese d’aria dell’aereo, attenzione: salute a rischio

L’aria filtrata entra nella cabina del mezzo attraverso la parte superiore, dove in genere vengono posizionati i bagagli, e per questo è aria fredda che poi esce attraverso il terreno. Un’aria che viene rinnovata circa ogni tre minuti. Le prese d’aria in aereo sono importanti in quanto hanno la funzione di rallentare la corrente.

Nel contempo, però, queste prese d’aria realizzando una compressione del flusso prima ancora che questo entri all’interno del compressore oppure nella camera di combustione. In ogni caso, come si legge anche su Elle.com, le prese d’aria danno fastidio alla cervicale di tutti i passeggeri, ma sono anche un ricettacolo di germi e batteri.

Proprio per questa ragione sono una minaccia per la salute di tutti coloro abituati a viaggiare in aereo. Ma di certo non è l’unica cosa sporca all’interno di questo mezzo, visto che ci sono molti altri posti sporchissimi. Come è stato rivelato da una indagine realizzata da Travelmath.com, il posto più sporco sono i tavolini, ma anche i WC, le cinture di sicurezza, le tasche posteriori del sedile, le finestre, il corridoio e molti altri posti.