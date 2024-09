La meraviglia d’autunno da vedere: il parco di laghi e cascate

Lo spettacolo del foliage al parco nazionale dei laghi plitvice

Stare dentro una fiaba. Non ci sono altre parole per descrivere la sensazione che proverete quando in pieno autunno sarete nel Parco nazionale dei laghi plitvice. Sarete circondati da specchi d’acqua cristallina, imponenti cascate e tutto intorno i colori del Rosso dell’arancio e dell’oro.

Ci troviamo in Croazia nel più grande parco nazionale e uno dei più belli d’Europa, dichiarato patrimonio dell’umanità dal 1979. Questo parco che si estende per 33.000 ettari ospita 16 laghi alimentati da numerose sorgenti e è collegato da fiumi e cascate. All’interno del parco potrete incontrare oltre 1200 tipi di piante diverse e potrete trovarvi faccia a faccia con lupi e orsi.

Questo parco è spettacolare in ogni stagione dell’anno Ma indubbio che in autunno con il foulage acquisisce un fascino fiabesco unico. Uno di quei posti che vanno visti almeno una volta nella vita.

Visitare i laghi di plitvice in autunno

L’autunno ha un’ottima stagione per partire. Un po’ per la bellezza dei luoghi in questa stagione un po’ per i costi notoriamente più bassi e un po’ anche per evitare folle confusione. Da settembre il parco si offre in tutta la sua grandiosità e nei suoi splendidi colori.

Gli essenziali del parco vi porteranno alla scoperta di questi meravigliosi sedici laghi. 12 si trovano nella parte superiore del parco, gli altri 4 in quella inferiore. Il lago più grande di tutto il parco è il Kozjak: misura circa tre chilometri quadri ed ha al centro un’isoletta il che lo rende particolarmente suggestivo.

Ogni lago ha un colore diverso dovuto alla posizione Al riflesso del sole manca la presenza di microrganismi o al fango sul fondo. Ci sono diverse passerelle che passano proprio sopra l’acqua dei laghi, attraversano ruscelli e passano sopra delle cascate. Avrete così l’impressione di camminare in questi specchi d’acqua colorati di arancio e rosso in autunno