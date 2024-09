Se stai organizzando un viaggio, scegli questa città: potresti guadagnare tanti soldi – viagginews.com

Hai letto proprio bene, in questa cittadini i turisti sono trattati in modo incredibile, ricevi anche dei soldi! Ecco dove ci troviamo.

Viaggiare ci permette di ampliare la nostra mente conoscendo sempre modi di fare e relazionarsi diversi. Questo ci permette anche di cresce. Nel mondo ci sono veramente tantissimi posti da visitare ma noi oggi ti vogliamo parlare di uno in particolare. Il motivo, come hai letto dal titolo è un po’ particolare.

Solitamente i turisti pagano una tassa di ingresso in alcune cittadine particolari, mentre qui è il contrario. Veniamo pagati se visitiamo questa bellissima cittadina? Cerchiamo di capire meglio tutti i dettagli. Ecco che cosa devi conoscere.

Viaggiare ed essere pagati? Ecco dove accade e perché

Non tutte le cittadine nel Mondo hanno lo stesso problema di Barcellona, dove i cittadini hanno dimostrato con spruzzi d’acqua sulla Rambla, di non voler essere preda del turismo. C’è, in Europa, una cittadina che ha deciso di premiare i turisti che sono andati a visitarla. Devono rispettare il luogo e fare attenzione ai dettagli.

Ma di quale cittadina parliamo? Di Copenaghen, la capitale della Danimarca! Sono stati introdotti, infatti, degli incentivi se ci si spostava in modo sostenibile e riducendo le emissioni per il bene del mondo. Ecco quindi che se utilizzavamo biciclette, mezzi pubblici o facevamo un lavoro utile all’ambiente ricevevamo un bonus.

In alcuni locali selezionati ricevevamo anche una tazza gratuita, ma non solo. Anche dei cocktail in omaggio o delle ore gratis extra per le piste da sci artificiali. Questo progetto incredibile si chiama “CopenPay”. Mikkel Aarø-Hansen, dell’ente turistico Wonderful Copenhagen ha dichiarato che sperano possa essere copiato questo loro progetto.

Il turismo deve essere una parte del cambiamento positivo e non un peso per l’ambiente. L’iniziativa era in vigore fino all’ 11 agosto ed ha riscosso enorme successo. Una sorta di progetto pilota e molto probabilmente potrebbe essere ripetuto. Si sta valutando anche di premiare chi arriva in treno en non in aereo.

Come dicevamo prima, al contrario, ci sono moltissime cittadine nel mondo che hanno imposto delle restrizioni. Un esempio anche in Italia, a Venezia i turisti pagano una tassa di soggiorno di 5 euro, mentre nella parte vecchia di Dubrovnik, in Croazia non si possono utilizzare le valigie con le rotelle per via del rumore sulle strade acciottolare.

Maiorca, Ibiza e le Isole Baleari hanno introdotto delle restrizioni importanti sul consumo di alcol. E tu cosa ne pensi di questa iniziativa che potrebbe essere ripetibile? E’ molto interessante conoscere questo borgo italiano attira milioni di turisti al giorno: meta perfetta per un viaggio in autunno