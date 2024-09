Tutti ad Ibiza, forse perché non si conosce bene questa perla della Spagna: lusso sfrenato tra yacht e boutique

L’arcipelago delle Baleari è a dir poco inflazionato, tutti vanno lì ma c’è un altro posto della Spagna che è altrettanto bello ed a cui non manca niente.

La Spagna è sempre una delle mete più gettonate dove andare in estate. A dominare la scena c’è il solito evergreen rappresentato da Ibiza e dalle Baleari in generale, con le Canarie a seguire. Eppure esistono tanti altri luoghi in cui potere visitare in lungo e in largo la penisola iberica.

Il territorio spagnolo offre una diversità in termini di bellezze sia naturali che culturali e storiche. Se è un bel mare che stai cercando però, con meno movida (Ibiza non è certo il posto più tranquillo dove andare in questo senso) allora dovresti prendere in considerazione un altro luogo della Spagna dove pernottare. Farà di sicuro al caso tuo. E non è un caso che molti stranieri scelgano o di acquistare una casa per le vacanze proprio lì o addirittura di trasferirsi da quelle parti.

È il caso soprattutto dei britannici. Soprattutto gli inglesi si innamorano del Sole e del mare che c’è in Spagna, esattamente come avviene con la campagna italiana in particolar modo delle aree di Umbria e Toscana. In entrambi i casi il clima è più mite che in Inghilterra e le giornate sono più assolate, persino in inverno. Il posto in Spagna dove andare è assolutamente bellissimo, e già il nome dice tutto.

Qual è la regione più bella della Spagna?

Lì c’è anche la Costa del Sol che merita di essere visitata. Si tratta della zona che ingloba il sud della assolata parte meridionale dell’Andalusia. Le città principali sono Marbella (dove l’allenatore di calcio Fabio Capello possiede una bellissima villa, n.d.r.), Almeria e Malaga. Ed a qualche ora di distanza ci sono le bellissime Siviglia e Granada da visitare, con la loro ricchezza di edifici e monumenti storici, in stile prevalentemente gotico e con tante influenze della cultura araba.

Proprio Marbella è la località più gettonata. Ci sono diversi resort, tanti servizi e comodità fantastiche per i turisti ed un clima che invita sempre a fare il bagno. Lì si sta bene pure in inverno. Magari negli ultimi e nei primi mesi dell’anno non è consigliabile immergersi, però di mattina è un piacere passeggiare sul lungomare. Ed in estate è davvero il posto ideale dove andare. C’è tutto quello che sia le famiglie che le coppie più giovani e comunque di qualsiasi età e con più libertà e voglia di divertirsi possono desiderare. Le spiagge più consigliate sono quella di Fontanilla e Playa del Cable.

In quanto a bellezze storiche, imperdibile è una passeggiata a Plaza de los Naranjos, costruita nel XV secolo, oltre che alle tante chiese presenti ed al Museo de Gravado Español. Lì sono esposti dipinti dei grandissimi dell’arte spagnola come Pablo Picasso, Salvador Dalì, Francisco Goya e Joan Mirò. Poi non mancano giardini, spazi verdi ed anche escursioni in altura. Nei pressi di Marbella sorge infatti la montagna nota come La Concha. Ed anche Malaga ed Almeria hanno delle attrattive simili, tra spiagge, verde, monumenti storici, ristoranti e locali notturni. In generale puoi vedere qui quali sono le località più belle della Costa del Sol, che è semplicemente incantevole.