Oktoberfest in Italia 2024: da Genova a Roma la festa della birra

Anche in Italia l’Oktoberfest Ecco dove andare da settembre a novembre per vivere all’atmosfera bavarese e bere birra

Fiumi di birra wurstel e crauti. Benvenuti in Germania? No, benvenuti in Italia, già perché l’Oktoberfest non si svolge soltanto nella sua patria originaria, ovvero Monaco di Baviera e la Germania tutta, ma anche in Italia ci sono diverse città infatti che ospitano l’Oktoberfest proprio quasi come la versione bavarese.

Se dunque non volete arrivare fino a Monaco di Baviera per vivere questa esperienza alcolica culinaria e non solo ci sono alcune città che tra settembre e l’inizio di ottobre organizzano questi tendoni dove servono litri e litri di bionda.

L’Oktoberfest a Genova: il gemellaggio ufficiale

L’Oktoberfest di Genova giunto alla sua 14esima edizione, è l’unico riconosciuto dalle autorità bavaresi al di fuori della Germania. Dunque se volete davvero vivere l’atmosfera che si vive a Monaco di Baviera, ma non volete arrivare fino alla città tedesca potete fermarvi nella città ligure. Qui fino al 22 settembre 2024 si beve, si cucina e si canta alla maniera bavarese. In Piazza della Vittoria il grande tendone ospita i classici tavoli di legno e le cucine dove gustare le tipiche specialità tedesche ed ovviamente la birra soprattutto l’Hb. Fuori dal tendone eventi per ogni età: musica, danza ,teatro e ovviamente la tradizionale musica bavarese.

L’Oktoberfest a Roma un weekend con le birre bavaresi

Non è non è riconosciuto ufficialmente ma anche l’Oktoberfest di Roma celebra la Bavaria in un weekend dal 19 al 22 settembre 2024 nella Città dell’altra economia un cosiddetto giardino della birra di oltre 4.000 metri quadri ospiterà i 17 etichette bavaresi di birra. Si potranno poi assaggiare i piatti tipici della tradizione culinaria di Monaco di Baviera. Ci saranno canti folkloristici tipici e poi dalle 22 dj set per ballare al ritmo di musica.

Gli altri Oktoberfest in Italia

Fra settembre e ottobre in diverse città d’Italia vengono organizzati festival della birra. Perfino a Gardaland del parco di divertimenti sul Lago di Garda fino al 29 settembre si celebra la Bavaria a colpi di birra. A Torino invece l’Oktoberfest si svolge in un periodo un po’ insolito ovvero dal 19 ottobre al il parco della pellerina viene allestito una grande tendone con musica tradizionale bavarese cucina tipica ed ovviamente lei, la birra.