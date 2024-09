Hai deciso di viaggiare all’estero in auto? Prima di partire dovresti conoscere queste (bizzarre) regole

Chi pensa di muoversi con il proprio mezzo all’estero farà bene a annotarsi alcune di queste strane regole se non vuole avere problemi.

Spostarsi in auto all’esterno permette di muoversi in maniera più agevole e autonoma da una meta all’altra del nostro viaggio. Ma come sempre flessibilità e comodità non sono a costo zero. Viaggiare con il nostro mezzo di trasporto in un Paese straniero significa anche relazionarsi con regole differenti dalle nostre.

In alcuni casi le norme da rispettare sono davvero curiose, per non dire bizzarre. Guai ad esempio a rimanere a secco di benzina in alcuni Paesi: la legge lo proibisce. Invece in altri posti potremmo passare un brutto quarto d’ora se la polizia locale dovesse accorgersi che il finestrino della nostra auto è troppo sporco.

E ancora: ci sono Stati dove alcune strade possono essere percorse soltanto da macchine che abbiano almeno tre persone a bordo. Insomma, è proprio vero che paese che vai, usanza che trovi. Vediamo quali sono le regole più singolari che è bene conoscere prima di mettersi in strada con la nostra auto.

Viaggio in auto all’estero, le regole più bizzarre da conoscere bene

Non si tratta naturalmente di una curiosità da antropologi. Conoscere le leggi straniere sulla circolazione stradale permette soprattutto di evitare multe salate. CarVertical, ditta specializzata nella raccolta dati per il settore automobilistico, ha stilato un elenco delle regole più stravaganti.

Cominciamo con gli Usa, con Youngstown (Ohio) dove farete meglio a non rimanere senza benzina: è vietato dalla legge. Invece in New Jersey gli automobilisti sanzionati per guida irresponsabile non possono personalizzare la loro targa per un decennio. E cosa dire di Fenwick Island, Delaware, dove è vietato dormire o cucinare in macchina?

Se siete nel novero di quegli automobilisti sadici che amano schizzare i pedoni con l’acqua delle pozzanghere dovete sapere che nel Regno Unito rischiate un salasso: fino a 5.000 sterline di multa per chi schizza i passanti. Mentre in Svizzera attenzione a chiudere troppo rumorosamente le portiere della macchina di notte. Rischiate la multa. Nel Paese elvetico il codice stradale impone anche di spegnere il motore quando al semaforo scatta il rosso.

Avete l’abitudine di mangiare e bere alla guida dell’auto? A Cipro non se ne parla. E guai a sporgere mani (o altre parti del corpo) fuori dal finestrino in Australia, se non si tratta di un caso d’emergenza. Niente cuffie alla guida invece in Francia. Se vi aggirate per le strade di Manila, capitale delle Filippine, ricordatevi che in alcuni giorni le auto con determinate targhe non possono circolare.

In Romania vogliono vedere circolare solo auto pulite. Se avete il finestrino sporco rischiate di prendervi una bella multa. Infine, in Estonia concedono di non indossare la cintura di sicurezza su alcune strade ghiacciate. Questo non per amore dell’anarchia ma in modo da facilitare l’evacuazione dal mezzo nel caso in cui la macchina dovesse finire sotto il ghiaccio.