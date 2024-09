In viaggio con il gatto: come rendere comodi e sicuri gli spostamenti in aereo e treno

Fare un viaggio con il proprio gatto è possibile, l’importante è seguire i consigli per rendere gli spostamenti in aereo e in treno il più sicuri possibili.

Tutti coloro che devono affrontare un viaggio non devono rinunciare al proprio amico felino, ma possono portarlo con sé a patto che seguano le disposizioni per affrontare il trasporto, così da rendere lo spostamento sicuro e tranquillo sia per l’animale che per il padrone.

Per prima cosa è importante sottolineare che i gatti non sono dei pupazzi, per questo è necessario essere pazienti e comprensivi, questo soprattutto perché il padrone sa dove sta andando, mente l’animale è ignaro di tutto. Inoltre, esattamente come le persone, anche i gatti possono soffrire di mal d’auto, mal di mare o essere insofferenti ai mezzi pubblici come aerei o treni.

L’ideale, in ogni caso, è avere sempre a portata di mano cibo, acqua, dei giochini e medicine specifiche che potrebbero servire in qualsiasi momento del viaggio. Detto ciò, ci sono dei consigli da prendere per quanto riguarda il trasporto dei gatti in treno e in aereo; si tratta di suggerimenti fondamentali per arrivare preparati al viaggio e affrontarlo nel modo migliore.

Viaggio con il gatto: i consigli per il trasporto in treno e in aereo

Per chi deve affrontare un viaggio in treno devono sapere che i gatti hanno bisogno di essere portati in un trasportino di massimo 70x30x50 cm. Per loro il viaggio è gratis in Italia sui treni e nei livelli Executive, Business, Premium e Standard. Ogni viaggiatore, però, ha diritto solo a un trasportino ed è vietato occupare i posti destinati ad altre persone con il proprio animale.

Nel caso in cui il gatto dovesse disturbare il viaggio degli altri passeggeri, il personale del treno può far spostare il padrone con il proprio animale o addirittura obbligare a scendere dal treno. Inoltre, bisogna aggiungere che nella carrozza ristorante del treno non è permesso l’accesso agli animali, tranne per quanto riguarda i cani guida per le persone non vedenti. Il gatto non deve mai rimanere incustodito.

Per quanto riguarda il viaggio in aereo bisogna sempre informarsi dettagliatamente sulle norme della compagnia aerea, in ogni caso il proprietario deve pagare il biglietto. Tuttavia, a livello indicativo si può dire che per quanto riguarda il viaggio in cabina il biglietto costa tra i 75 e i 95 euro e bisogna avere un trasportino che non può superare 46x25x31 cm e il peso deve attestarsi tra i 6 e 10 Kg totali. Il viaggio in stiva costa tra i 110 e i 150 euro a tratta.

Alcune compagnia aeree richiedono il certificato di buona salute e lista dei vaccini fatti dal felino negli anni. Questi certificati possono essere rilasciati da un veterinario ed essere datati tra i 10 e i 20 giorni prima della partenza. In ogni caso, i proprietari devono rispettare le regole in vigore nei luoghi pubblici.