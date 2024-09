Barbara D’Urso si è concessa qualche giorno di relax in una delle città più belle d’Italia: le foto e gli itinerari

Barbara D’Urso si è concessa qualche giorno di relax ed ha approfittato nel visitare una delle città più belle d’Italia: ecco le foto e gli itinerari scelti.

Sebbene la conduttrice sia stata lontana dal piccolo schermo per un anno intero, il pubblico non ha mai smesso di seguirla in questi mesi. Ciò soprattutto grazie ai social, dove Barbara si è sempre mostrata con trasparenza, mettendo a conoscenza tutti i suoi fan dei vari progetti che l’hanno vista coinvolta.

Dopo aver passato un periodo all’estero ed essersi dedicata al teatro, visto che è stata protagonista di uno spettacolo che l’ha portata in giro per tutta Italia, c’è grande attesa nel rivedere Barbara D’Urso in TV. Sono tante le indiscrezioni che la vorrebbero a Ballando con le stelle, ma per il momento non c’è nessuna novità a riguardo, così come non si parla di un programma televisivo tutto per lei.

Nonostante ciò, la conduttrice non rinuncia ai suoi momenti di relax e spensieratezza, tanto che proprio i primi di settembre ha deciso di far visita a una delle città più belle e suggestive d’Italia, pubblicando gli scatti fatti sul suo profilo Instagram, facendo incetta di like e commenti da parte di moltissimi utenti.

Barbara D’Urso, relax in attesa della TV: un weekend nella città più bella

Barbara D’Urso è da sempre molto attiva sui social e proprio su Instagram ha deciso di rendere partecipi tutti i fan del suo ultimo viaggio. La conduttrice ha deciso di trascorrere un fine settimana in una delle città più belle e romantiche del nostro paese e lo ha fatto in compagnia delle persone care a lei più vicine.

Tra le tante mete, la presentatrice ha scelto di passare dei giorni di relax a Venezia, una vera gemma di fascino intramontabile, una delle città più visitate e amate del nostro paese. Il fascino della gondola e le imbarcazioni che navigano sulle acque che attraversano la città da sempre attirano milioni di turisti da tutto il mondo.

Anche Barbara si è lasciata conquistare da Venezia, dove ha attraversato il Canal Grande, ha visitato il ponte di Rialto e la centralissima piazza San Marco, senza tralasciare una delle tante mostre presenti nella città veneta. In compagnia della conduttrice non potevano di certo mancare gli amici con i quali si sposta spesso, parliamo del noto stylist Nick Cerioni e del regista e fotografo Leandro Manuel Emede.