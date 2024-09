A pochi passi da Roma ci sono delle terme imperdibili: cosa le rende così ‘speciali’

C’è un posto a portata di mano dove potere andare per rilassarsi ed anche per ammirare il paesaggio magnifico. Per una esperienza magnifica.

Le terme sono uno dei magnifici retaggi che ci hanno lasciato gli antichi Romani. Queste strutture facevano parte della quotidianità della loro vita e rappresentavano un punto di ritrovo al pari delle piazze. Lì ci si incontrava per discutere di questioni di vario tipo, dalle facezie a cose più importanti. E ci si prendeva cura del proprio corpo. I nostri avi, vissuti duemila anni prima di noi, avevano capito quanto fosse importante tutto ciò.

Dovunque andassero, i Romani erano soliti costruire monumenti e strutture considerati essenziali, come acquedotti e terme, per l’appunto. Uno degli esempi più sontuosi è arrivato fino ai giorni nostri, con le celebri Terme di Caracalla, fatte costruire dall’omonimo imperatore nel III secolo d.C. Però ce ne sono tante altre in giro per l’Europa e per i territori che fecero parte dell’Impero. Per dire, alcuni resti di uno stabilimento termale romano sorgono anche in Libano.

Ma non bisogna andare così lontano per apprezzare la comodità ed il comfort di passare una giornata alle terme. Ce ne sono anche di più vicine a noi, e che ancora funzionano. Non a caso sono molto frequentate in tutti i periodi dell’anno. Ed andarci garantisce una esperienza piacevole e da raccontare, di quelle da provare almeno una volta nella vita. Oltre alle Terme di Caracalla (che non sono più in funzione da secoli e secoli) ce ne sono altre, sempre in Italia.

Dove fare una vacanza alle terme?

Si tratta delle Terme di Castelforte, in provincia di Latina. Sono ubicate per la precisione nella frazione di Suio ed esistevano già nel III secolo d.C. Ai tempi avevano assunto il nome di Terme Vescinae. Sorgono sulle colline pontine, a 130 metri di altitudine, e sono caratterizzate dalla presenza di iodio nell’acqua. Sono molto indicate a fini terapeutici.

Lì alle Terme di Castelforte e di Suio è possibile anche fare una cura di fanghi, un vero e proprio toccasana per curare i dolori alle articolazioni e contro i problemi alla circolazione ed al sistema respiratorio. Addirittura ci sono prove secondo le quali le terme lì erano in funzione anche prima dei Romani, grazie alla popolazione italica degli Aurunci. Fu però Roma ad avere perfezionato il tutto. Come successo a molti monumenti dell’antichità, soltanto in epoca più vicina a noi c’è stata una riscoperta.

In particolare le Terme di Castelforte e di Suio sono “riemerse” dal passato nella metà del XX secolo, poco dopo la Seconda guerra mondiale. Oggi il territorio ha conosciuto una vasta riqualificazione, con hotel ed altre strutture turistiche e ricettive per accogliere i visitatori al meglio, e per offrire loro il meglio che ci possa essere. E poi ci sono vasche e piscine, sia a temperatura ambiente che riscaldate, e tanti altri servizi. Per chi cerca un modo per stare meglio e per migliorare la propria salute, questo luogo rappresenta una delle migliori offerte possibili. E poi tutto interno c’è il verde delle colline pontine. È davvero un posto da andare a vedere e da vivere.