Irlanda, paesaggi millenari dal fascino eterno: i migliori siti per un viaggio nella storia

Se vuoi vivere una vacanza unica e che mai potrai avere altrove, allora vai in Irlanda. È una località affascinantissima e quasi magica, quante bellezze.

L’Irlanda è un posto fantastico, da potere visitare in ogni periodo dell’anno. Rispetto alla relativamente vicina Inghilterra offre degli scorci da mozzare il fiato. D’altronde le coste irlandesi sono famose, al pari delle brughiere scozzesi. Per una vacanza l’Eire rappresenta un luogo da non perdere, ricchissimo di bellezze naturali così come storiche ed archeologiche.

I luoghi da non perdere sono ad esempio Newgrange, Brú na Bóinne e Poulnabrone. Località nelle quali sono rimaste intatte fino ai giorni d’oggi costruzioni antichissime, che risalgono addirittura alla preistoria. Si parla almeno dell’8000 a.C., quindi in media diecimila anni fa. A Newgrange ci sono resti del Neolitico, di invece settemila anni fa, più vecchio sia del complesso di Stonehenge che delle piramidi di Giza di circa il doppio degli anni. Qui sorge un tumulo, tipico delle popolazioni nordiche, sotto al quale venne realizzato un passaggio sotterraneo con tanto di camera funebre nel mezzo.

Caratteristico è anche l’allineamento con le stelle, in grado di indicare il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. In quel posto venivano compiuti dei rituali ancestrali. E questo è uno dei posti raggiungibili sostanzialmente in breve tempo. Basta salire a bordo di uno dei mezzi disponibili da Dublino e compiere un viaggio di una cinquantina di chilometri. Però è necessario anticiparsi prenotando i biglietti, perché c’è quasi sempre il sold out, per quello che è uno dei monumenti più famosi d’Irlanda.

Cosa visitare in 4 giorni in Irlanda?

A Brú na Bóinne, posto alquanto vicino a Newgrange, ci sono altri tumuli molto suggestivi ed affascinanti da potere ammirare. Tra i quali quelli di Dowth e di Knowth, eretti nello stesso periodo. In questo caso occorre trovare un appoggio nella città di Drogheda e coprire gli 8 km che separano quest’ultima dal sito archeologico neolitico.

Un po’ più recente è il sito di Poulnabrone Dolmen, inquadrabile in media al 3500 a.C. e che è un famosissimo sito funerario. Qui sorge una immane lastra in orizzontale con due pietre in verticali a sorreggerla. Ed è un caratteristico esempio di Dolmen. Per quanto riguarda il periodo migliore da prendere in considerazione per una vacanza in Irlanda, la finestra più consigliata è quella di fine primavera-estate, che va da maggio a settembre. Il clima lì è molto più mite rispetto a come si presenta dalle nostre parti nello stesso periodo, ed anzi è meglio portare con sé non solo un vestiario estivo ma anche degli abiti per i mezzi tempi.