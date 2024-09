Estate archiviata, pronti per il prossimo viaggio? In Irlanda ci sono (almeno) tre luoghi che vale la pena visitare

L’Irlanda potrebbe essere la meta perfetta per il prossimo viaggio. Suggeriamo tre luoghi poco noti e incantevoli da visitare.

L’estate sta finendo e settembre segnerà l’inizio di ogni attività messa in stand by durante i tre mesi più caldi dell’anno. La vacanza è stata fatta ma per non deprimersi bisogna subito pianificare il prossimo viaggio. Tra le mete da valutare l’Irlanda.

Volare all’estero è un’esperienza che apre la mente, allarga gli orizzonti e permette di conoscere culture e persone differenti da noi. Madrid, Londra, Parigi sono tra le destinazioni preferite degli italiani ma ci sono tanti altri posti capaci di lasciare ricordi indelebili che troppo spesso, però, vengono sottovalutati. Un esempio è l’Irlanda. Un’isola ricca di natura, storia, tradizioni, fascino.

Il paesaggio è da togliere il fiato, il popolo irlandese è molto accogliente e ci sono tanti piccoli scrigni segreti da conoscere. L’atmosfera è magica ovunque in Irlanda, tra i castelli, i villaggi pittoreschi, i siti archeologici. Per evitare la pioggia sarebbe preferibile partire tra giugno e settembre anche se gli acquazzoni sono frequenti in qualsiasi periodo dell’anno. Anche per la prossima primavera si potrebbe pianificare il viaggio verso l’isola verde.

Tre affascinanti siti archeologici in Irlanda, mete imperdibili del vostro viaggio

Galway, le isole Aran, la penisola di Beara, Hook Head, Malin Head, Dunluce Castel sono alcuni dei gioielli dell’Irlanda da visitare durante un tour nell’isola verde. Mete suggestive e caratteristiche di una nazione colorata di verde e blu. Non tutti sanno che l’Irlanda è nota anche per gli interessanti siti archeologici preistorici, tra i più affascianti d’Europa.

Newgrange, Brú na Bóinne e Poulnabrone ne sono un esempio. Testimoniano una storia antica, misteriosa e tutta da scoprire che sorprenderà gli appassionati di archeologia e incuriosirà chi si avvicina per la prima volta a siti di questo tipo. Newgrange è tra i siti neolitici più celebri, è coperto da una collinetta erbosa e nasconde un passaggio di 19 metri. Si raggiunge facilmente da Dublino in autobus (sono circa 50 chilometri). Brú na Bóinne ha tanti monumenti preistorici e numerose decorazioni in pietra. Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si trova vicino al villaggio di Donore.

Perfetta meta per chi vuole ammirare un capolavoro di architettura preistorica e ingegneria astronomica. Infine Poulnabrone, uno spettacolare dolmen d’Irlanda. Risale al periodo neolitico e si trova in una vasta distesa di pietra calcarea che rende il porto molto suggestivo. Vi si svolgevano pratiche funerarie e religiose. Il sito si trova a circa 3 ore di auto da Dublino.