Dopo le vacanze è già tempo di rinforzare il sistema immunitario e con questa dieta è semplicissimo

Ci sono degli alimenti in grado di stimolare il sistema immunitario. Sono perfetti per il periodo autunnale.

Settembre e ottobre sono due mesi piuttosto delicati. È in questo periodo, infatti, che iniziano i primi malanni. Il sistema immunitario, dopo un’estate trascorsa in vacanza, può non essere pronto ad affrontare questa situazione. Di conseguenza, molto più facile sviluppare infiammazioni alla gola, influenze e raffreddori. Per fortuna, un valido aiuto arriva dall’alimentazione.

Ci sono dei cibi in grado di sostenere le difese immunitarie. La loro azione mira a rafforzare i globuli bianchi e la loro risposta in presenza di determinate emozioni. Il segreto consiste nel variare la dieta e nell’introdurre sostanze indispensabili per l’organismo. Ecco quali sono gli alimenti più adatti.

Un sistema immunitario invincibile: la dieta da seguire per rafforzarlo

L’arrivo dell’autunno, spesso, è accompagnato anche dall’insorgenza dei primi malanni. Si tratta di piccoli disturbi stagionali che il sistema immunitario non riesce a prevenire efficacemente. Non sono pericolosi per la salute, ma rappresentano una vera e propria scocciatura. Condividere le giornate con il mal di gola e il raffreddore non è mai piacevole.

In farmacia, ci sono dei prodotti che permettono di ridurre i sintomi e di controllare il fastidio. Gli esperti, tuttavia, consigliano di agire prima di ammalarsi. Ci sono dei cibi in grado di rafforzare il sistema immunitario. Svolgono un compito fondamentale per l’organismo perché stimolano l’azione dei globuli bianchi, rendendoli più reattivi e resistenti. La dieta vitaminica è una delle armi più efficaci per raggiungere lo scopo.

Come suggerisce anche la parola, si basa sull’assunzione di vitamine indispensabili. Esse provengono, soprattutto, dalla frutta e dalla verdura. È preferibile ridurre grassi e zuccheri, così da favorire un’alimentazione più leggera e bilanciata. Inoltre, è meglio puntare sui prodotti di stagione, che hanno un valore nutrizionale maggiore rispetto a quelli cresciuti in serra.

Ecco quali cibi non possono mai mancare:

Vitamina A – latticini, spinaci, peperoni e carote Vitamina B – legumi, cereali e verdure a foglia Vitamina C – agrumi, verdure a foglia larga, ananas, kiwi, pomodori, ciliegie, patate e peperoni Vitamina D – pesce, latticini e uova

Questa dieta non è difficile da seguire. Lo scopo è quello di aggiungere e non di eliminare. Non è consigliabile puntare sempre sugli stessi cibi. Un’alimentazione ampia, in termini di salute, offre maggiori risultati rispetto a una ristretta. I risultati saranno visibili in poco tempo. In caso di dubbi, è importante rivolgersi al proprio medico di fiducia.