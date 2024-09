Un weekend nel Mugello: meta d’autunno tra artigianato, natura e residenze Medievali

Oltre alle solite Firenze, Siena, Pisa, Arezzo e quant’altro, cerca di spingerti nel Mugello inoltrato. Rimarrai strabiliato dalle sue tante meraviglie.

Il Mugello ha tante attrattive che aspettano solo te. Come tutta la Toscana del resto, che è terra di arte, di storia ed anche di buona cucina. E pure per gli sportivi non mancano le cose da fare. Gli appassionati di motori possono visitare il circuito omonimo, che sorge a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. Ma in quanto a natura i posti da vedere ce ne sono.

Infatti il Mugello è ricco di sorgenti e fonti varie, oltre che di aree verdi contraddistinte dalla presenza di alberi di diverso tipo. Soprattutto querce anche ultrasecolari, castagni e molto altri, dai quali ricavare la legna per la stagione fredda. In Italia, la Toscana ricopre un ruolo di primo piano nello sviluppo e nell’evoluzione del patrimonio storico ed artistico, ma anche sociale. Ne consegue che di cose da vedere ce ne sono tantissime. Dopo avere visitato gli Uffizi e Palazzo Vecchio a Firenze, potrebbe essere una ottima idea spostarsi in un contesto molto più tranquillo e decisamente meno affollato.

Nel Mugello si fanno notare anche le botteghe artigiane a conduzione familiare, che da generazioni si tramandano dettami e segreti per la creazione di manufatti senza pari. In particolare qui è tipica la coltelleria, proprio a Scarperia. Così come la pietra serena. Anche in fatto di cucina ci sono delle specialità tipiche, come il pistillo di zafferano, il marrone (una tipologia autoctona di castagna). Ed altro, quali i tortelli di patate, l’immancabile bistecca ed i crostoni di cavolo nero. Specialità che appartengono alla tradizione contadina ed a chi, le terre del Mugello, ha contribuito a farle prosperare.

Cosa c’è nel Mugello? Quante attrattive spettacolari

Quali sono i posti da vedere? I già citati Scarperia e San Piero, Barberino del Mugello, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Palazzuolo sul Senio e Dicomano. Queste località rappresentano il cuore del Mugello. E non ci sono solo le bellezze create dalla natura ma anche quelle che sembrano tali e che invece hanno la mano dell’uomo. Vedesi il lago di Bilancino, che in realtà è un bacino artificiale. Il luogo ideale per fare sport come anche per prendere il Sole.

Per gli amanti della storia, al Mugello sorge il Castello del Trebbio, proprio a breve distanza dal lago di Bilancino. E poi c’è la villa di Cafaggiolo, di retaggio rinascimentale ed abitata saltuariamente nella seconda metà del XV sec. da Lorenzo il Magnifico. Altri luoghi di interesse storico da visitare sono villa dei Pratolino con il suo vasto giardino, Palazzo dei Vicari a Scarperia con annesso Museo dei Ferri Taglienti e le tante botteghe che si trovano lì.

Botteghe che hanno ripreso direttamente quelle che c’erano prima, anche un secolo fa ed oltre. Pure gli amanti dello shopping potranno trovare pane per i loro denti, con un sempre frequentatissimo Outlet che ospita grandi firme. Tanto in estate quanto in inverno, il Mugello è tutto da visitare e da vivere.