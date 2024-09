Questi hotel sono per veri nababbi: dormirci anche solo per una notte è un vero lusso

Hai in previsione un viaggetto con il partner o con le amiche? Questi hotel sono il massimo del lusso e hanno prezzi da capogiro.

Se il lusso è il tuo “contorno preferito” e quando viaggi non può mai mancare, allora non puoi certamente scegliere a caso l’albergo in cui soggiornare con il partner, con le amiche o da sola. Infatti l’hotel sbagliato può rovinare anche il più emozionante dei viaggi.

Camere sporche o poco curate, bagni con docce che gocciolano, assenza di servizi come spa o piscina o palestra e menù del ristorante poco curati possono rovinare un weekend romantico o una vacanza progettata per mesi. Dunque prima di partire assicurati di aver scelto la struttura giusta.

Se vuoi vivere un’esperienza indimenticabile e fare un’immersione nel lusso a 360 gradi, allora opta per uno degli hotel che ti elencheremo tra poco. Ma attenzione: non puoi permetterti di essere a corto di risorse finanziarie perché per dormire anche solo una notte in uno di questi alberghi devi essere pronta a spendere cifre da vero nababbo.

Ecco gli hotel più cari al mondo

Certi hotel valgono ogni singolo euro o dollaro ma ben pochi possono permettersi il lusso di dormirci anche solo per una notte. Infatti, spesso, una notte equivale a circa un anno di stipendio per molti di noi. Sono gli hotel dei vip e dei nababbi: quelli in cui ogni desiderio diventa realtà.

Sono ben 4 gli hotel di extra lusso con prezzi che per molti potranno sembrare assurdi. Design e arredi curati nei minimi dettagli e tanti servizi esclusivi per rendere l’esperienza unica e indimenticabile. Ecco quali sono i 4 hotel più costosi al mondo.

In fondo alla classifica troviamo The Mark Hotel di New York, situato nel celebre quartiere Upper East Side. Si tratta di un Cinque Stelle e per dormire una sola notte nell’ambita penthouse da 1.000 metri quadrati con terrazza di 250 mq su Central Park, dovrai spendere la bellezza di 75.000 dollari, pari a 68.424,00 euro. Nel prezzo è incluso anche un giretto in elicottero.

Medaglia di bronzo per l’Hotel Président Wilson di Ginevra, in Svizzera. Questa albergo è un Cinque Stelle della nota catena Marriot e dormire qui una notte ti costerà 80.000 euro. Però potrai sempre dire di aver soggiornato nello stesso hotel in cui hanno dormito anche Celine Dion e Rihanna.

La medaglia d’argento questa volta non va a nessuno in quanto si passa subito all’oro: in prima posizione, a pari merito, tra gli hotel più costosi al mondo troviamo il Palms Casino Resort di Las Vegas – dove per dormire dovrai pagare 100.000 dollari a notte – e The 13 a Macao, in Cina dove potrai dormire in una suite arredata in stile Barocco e avrai a disposizione giorno e notte un maggiordomo. Anche qui il prezzo della suite è di 100.000 dollari a notte.