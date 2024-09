Dimmi che paura hai dell’aereo e ti dirò chi sei (e che fare)

La paura di volare non è per tutti uguale. qual è la tua? Ecco Da cosa dipende e cosa poter fare

Che bello viaggiare andare in giro per il mondo conoscere luoghi lontani. Peccato che per arrivarci bisogna prendere l’aereo. Se per qualcuno questo non è un problema per altri molti altri questo è un grosso problema. La paura di volare È infatti diffusissima e spesso diventa un impedimento a partire.

La paura di volare non è per tutti uguale per questo è importante sapere quale sia la propria per poter agire di conseguenza superarla ed essere liberi di prendere un aereo senza patemi o almeno non troppi.

Paura di volare: che cos’ è

Le statistiche lo ribadiscono l’aereo e il mezzo più sicuro del mondo. S’è guidato un’automobile o ancora peggio una moto o un motorino le possibilità di essere coinvolto un incidente sono decisamente molto ma molto superiori. La possibilità di morire in un incidente aereo sono una su 188.000 contro la possibilità di morire in un incidente d’auto una su 103. È più probabile perfino morire per il morso di un cane o di una pallottola vagante di essere investiti quando si attraversa la strada che è rimanere coinvolti in un disastro aereo. Eppure nonostante i numeri dicano questo continuiamo a guidare l’auto e a uscire per strada.

Questo perché l’aereo è un catalizzatore di altre paure. Ed è questo il motivo per cui bisogna riconoscere il tipo di paura che innesca l’aereo per poter poi agire di conseguenza.

Che tipo di paura hai di volare?

Volare attiva almeno tre tipi di paure. La prima è la paura degli spazi chiusi, la seconda è la paura dell’altezza, la terza è la paura di non avere il controllo. Ovviamente per poter andare alla causa originaria di queste fobie è necessario un percorso psicoterapeutico, ma nel frattempo che lo facciate o che decidiate di farlo, ci sono degli stratagemmi per poter prendere l’aereo e gestire la propria paura.

La scelta del posto in aereo

Corridoio finestrino? Una domanda fondamentale a cui dovete rispondere in base al vostro tipo di paura. Il posto in aereo infatti può mitigare o al contrario incentivare i vostri timori.

Se la vostra paura è quella degli spazi chiusi e ristretti e delle altezze che vi fa sentire come se vi mancasse l’aria e lo spazio allora scegliete il posto al corridoio.

Se la vostra paura invece è quella di non avere il controllo la cosiddetta sindrome del copilota allora scegliete un posto vicino al finestrino. Controllare che va tutto bene che non ci sono motori in fiamme e che vedete quello che sta succedendo vi aiuterà a calmarvi.

Se quello che vi spaventa maggiormente sono le turbolenze allora scegliete i posti sulle ali o i posti più avanti possibile spesso sono quelli della prima classe.

Cosa fare per superare la paura di volare

Sono tante le cose che si possono fare per superare la paura di volare e agire sotto diversi aspetti. Una sicuramente è quella della terapia psicanalitica per andare alla radice delle fobie. Un’altra è partecipare ai corsi organizzati da diverse compagnie aeree sulla paura di volare. Questi corsi permettono di conoscere meglio il mezzo e comprendere come eventuali turbolenze vuoti d’aria o quant’altro non debbanossare nessun tipo di preoccupazione.

Anche prendere l’aereo spesso è un modo per superare la paura. Infatti essendo l’aereo un mezzo di trasporto che nella maggior parte dei casi viene preso poco rispetto a un’auto un motorino o un autobus p facendolo diventare più familiare e quasi un’abitudine si mitiga il timore.

Cosa fare in aereo per superare la paura

Ci sono poi delle cose da fare in aereo per poter volare più tranquilli. Innanzitutto non prendete eccitanti prima di partire anziché un caffè prendete una camomilla. Poi portatevi qualche elemento di distrazione che possa essere un film da vedere oppure un un libro da leggere o della musica rilassante da ascoltare. Imparate delle tecniche di respirazione calmanti che potranno essere utili in caso durante il volo si verifichino dei momenti di tensione. Portate con voi dei blandi calmanti come la Melissa che possono aiutarvi magari a prendere sonno durante il volo. E infine dite alle hostess come vi sentite e di cosa avete bisogno. La rassicurazione che tutto sta procedendo bene detto da un assistente di volo durante il tragitto vi servirà senz’altro a calmarvi non abbiate paura di dire la vostra paura!