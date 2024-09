Come eliminare il cattivo odore dalla valigia: soluzioni casalinghe ed efficaci

Se la tua valigia puzza di cattivo odore, puoi eliminarlo con soluzioni casalinghe ed efficaci: quali provare.

Hai preso la tua valigia pronto a partire per un nuovo viaggio ma appena aperta ne è uscita fuori una terribile puzza? L’odore disgustoso di chiuso potrebbe trasferirsi sui capi che metterai in valigia e questo è sicuramente da evitare.

Ci sono delle soluzioni casalinghe ed efficaci per eliminare il cattivo odore dalla valigia ogni qualvolta ci sia bisogno. Infatti, anche prima di conservarla dopo un viaggio è consigliabile pulire per bene la valigia, igienizzandola, per ritrovarla pronta, pulita e profumata quando servirà per il prossimo viaggio.

Le soluzioni efficaci per eliminare il cattivo odore dalla valigia

Se la valigia è stata chiusa per troppo tempo, potrebbe capitare che una volta aperta, puzzi di muffa o di chiuso. Purtroppo è un problema molto frequente ma è facilmente risolvibile con soluzioni casalinghe ed efficaci.

I rimedi per eliminare i cattivi odori dalla valigia sono:

fogli di giornale : sminuzzare e appallottolare i fogli di giornale e posizionarli nella valigia. Chiuderla e lasciarla così per qualche giorno, poi riaprirla e togliere le carte

: sminuzzare e appallottolare i fogli di giornale e posizionarli nella valigia. Chiuderla e lasciarla così per qualche giorno, poi riaprirla e togliere le carte bicarbonato : questo sale assorbe i cattivi odori e l’umidità. Basterà spolverarlo nella valigia, lasciarlo agire per una notte e poi rimuovere tutto con l’aspirapolvere

: questo sale assorbe i cattivi odori e l’umidità. Basterà spolverarlo nella valigia, lasciarlo agire per una notte e poi rimuovere tutto con l’aspirapolvere aceto e acqua: questa miscela sarà portentosa se spruzzata nella valigia con uno spruzzino. Assorbirà tutti i cattivi odori in un istante.

Dopo aver usato questi rimedi, ricordarsi di far asciugare per bene la valigia prima di riporla altrimenti sarà inevitabile la formazione di umidità e muffa. Quindi, farla arieggiare per bene prima di chiuderla e stiparla.

Un altro trucco per fare in modo che non solo si eliminino i cattivi odori ma anche che la valigia emani un buon profumo consiste nell’inserirvi all’interno dei sacchetti profumati di quelli che di solito si mettono nei cassetti o negli armadi.

Tanto si può fare anche per prevenire che si formino i cattivi odori. Dopo essere tornati da un viaggio, svuotare immediatamente la valigia di tutto ciò che contiene (soprattutto biancheria, calzature e calzini puzzolenti) e pulirla prima di riporla usando un panno umido di aceto.

Aspettare che si asciughi per bene, passando prima un panno asciutto e pulito in microfibra, e poi facendola arieggiare. Solo a quel punto, conservarla.