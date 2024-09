Vacanze a settembre, quali sono le mete migliori d’Italia per fuggire dal caldo: prenota subito

Questo e’ il mese migliore per andare in vacanza. Ecco dove puoi prenotare un viaggio pagando anche pochissimo.

Il mese di settembre è quello dove possiamo ancora prenderci un periodo di pausa perché non tutte le scuole iniziano nello stesso periodo e poi i fine settimana sono ancora belli come meteo e temperature. Noi oggi ti vogliamo consigliare non uno ma bene cinque posti incredibili per trascorrere qualche momento di relax con la famiglia.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo quali sono i posti che possiamo visitare in questo mese che ci traghetterà verso l’autunno. Un periodo che non a tutti piace ma sicuramente dai colori incredibili, prendiamo come riferimento il foliage che possiamo vedere in alcune regioni.

Settembre e vacanze: ecco i luoghi migliori

Il caldo è solamente un ricordo. Le temperature alte finalmente cedono il passo al fresco e a qualche piccola pioggia. Andare in vacanza in questa stagione, per chi non lo sapesse ha proprio un nome, ovvero coolcation, l’unione di due parole cool (fresco) e vacation (vacanza). Il tempo per le spiagge piene o le località affollate è passato ma staremo magnificamente!

Anche perché un fine settimana che ci rigenera dalle fatiche della settimana è la soluzione migliore che possiamo scegliere. Ma in quali mete possiamo andare? Il Trentino- Alto Adige è la scelta migliore. Possiamo fare trekking con delle temperature ottimali, oppure possiamo visitare delle cascate bellissime, come quelle delle Streghe che si trovano vicino a Racines.

Luogo incantato è anche quello di Tret che si trova nella Val di Non. Troviamo un laghetto bellissimo con dei locali perfetti per pranzo o per una colazione. Se amiamo il trekking, come dicevamo prima ci sono ben tre sentieri incredibili tra i quali scegliere. Il Sentiero delle Cascate di Rava, che ci porta porta in questo posto incontaminato dove anche le famiglie con bambini possono partecipare.

Anche l’Altopiani di Siusi offre dei percorsi incredibili per il trekking a tutti i livelli. Il sentiero del Dürer raccoglie anche un percorso storico sulle orme dell’omonimo pittore. Troveremo dei vigneti e dei boschi incredibili. Vicino a noi non c’è il Trentino? Possiamo passare qualche giorno in Basilicata. Qui potremmo visitare il ponte tibetano più lungo al mondo.

Ci troviamo per la precisione a Castelsaraceno. Altra idea interessante e’ il volo dell’angelo a Castelmazzano, ovviamente non è per tutti. Vogliamo uscire dall’Italia? Ottime soluzioni abbastanza vicine con l’aereo sono Amsterdam e Varsavia. Potremmo unire la cultura del posto con il divertimenti. Perfette per tutta la famiglia. Adesso hai varie idee per le coolvacation, scegli quella che più si avvicina ai tuoi gusti!