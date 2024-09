Un ponte tibetano sospeso nell’aria: esperienza per veri coraggiosi in Italia

Questo nuovo ponte tibetano in Italia è la meta perfetta per chi ama le esperienze mozzafiato: dove si trova?

C’è chi ama le vacanze rilassanti e chi preferisce quelle culturali. C’è chi predilige fare esperienze in compagnia e chi apprezza visitare posti nuovi in solitudine. Poi c’è anche chi adora l’adrenalina e per questo sceglie di fare esperienze estreme.

Ed è proprio a quest’ultima categoria che potrebbe far piacere scoprire che in Italia è stato da poco inaugurato un ponte tibetano a dir poco suggestivo. Questo ponte è lungo oltre 500 metri (per la precisione 517,5) e sono necessari circa 1.024 passi per attraversarlo. E se queste informazioni non bastano a convincervi, passiamo a quelle ancora più interessanti!

Il ponte tibetano di Sellano è l’esperienza adrenalinica mozzafiato per tutta la famiglia

Il ponte tibetano in questione si trova sospeso tra il borgo di Sellano (uno dei borghi più belli d’Italia) e la frazione di Montesanto. Prevede inoltre un dislivello di 68 metri, che lo rende non soltanto il più lungo d’Europa assieme a quello di Arouca 516 in Portogallo, ma anche l’unico in salita.

Più suggestivo del ponte di Dossena, alto 120 metri, si tratta del ponte tibetano più alto d’Europa, (ma non il più lungo, che invece è lo Sky Bridge in Repubblica Ceca) sospeso a 175 metri di altezza sopra la valle del fiume Vigi.

Ci troviamo in Umbria, a metà strada tra le città di Foligno e Spoleto. Qui potremo visitare (e percorrere) il ponte in tutta sicurezza grazie all’imbrago tecnico, pur facendo un’esperienza adrenalinica. Si tratta infatti di un ponte discontinuo, cioè che tra uno scalino e l’altro ha il vuoto.

Oltre a godere del panorama mozzafiato, dunque, potremo provare il brivido di guardare già nel vuoto, a un’altezza di quasi 200 metri. Questa meta è pensata per ogni tipo di visitatore, dagli escursionisti esperti fino alle famiglie con bambini. I tecnici provvederanno infatti a fornire un imbrago tecnico a tutti i visitatori, che potranno cimentarsi in questa scalata per poi godersi il panorama dall’alto di Montesanto.

Qui l’imbrago verrà ritirato dagli addetti alla sicurezza e si potrà visitare il borgo. Inoltre si potrà prenotare una navetta (soggetta al periodo e alla disponibilità) per tornare a Sellano, oppure cimentarsi nel percorso di ritorno a piedi. Vi è venuta voglia di andare a Sellano? Allora preparatevi a prenotare il vostro biglietto online al costo di 25 euro per la sola andata o a 30 euro per andata più ritorno in navetta.