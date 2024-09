Mistero e natura in questo paese unico in Italia: camminando si incontrano decine di spaventapasseri

Luoghi misteriosi e assolutamente unici. L’Italia, per i turisti che ne affollano ogni località è anche soprattutto questo.

Milioni e milioni di turisti ogni anno in Italia affollano più che mai quelle che passano per tappe praticamente obbligate nel nostro paese. Le principali città italiane sono letteralmente prese d’assalto anno dopo anno. Il patrimonio artistico culturale nostrano, chiaramente invidiabile, rappresenta la perfetta destinazione per quanti si mettono alla ricerca di esperienze ed emozioni assolutamente uniche. Il panorama delle stesse destinazioni, però, non è sempre cosi definito.

Negli ultimi anni l’attenzione degli stessi turisti per i borghi antichi e i piccoli villaggi più che mai caratteristici offerti dal nostro territorio nazionale ha raggiunto vette assolutamente inimmaginabili soltanto pochissimo tempo fa. Una delle mete preferite, nell’ultimo periodo è senza dubbio la Val Borbera, con un piccolissimo paese nella provincia di Alessandria. In questo luogo c’è una caratteristica assolutamente introvabile altrove. Non è un caso che lo stesso luogo sia ricordato oggi come il paese degli spaventapasseri.

Mistero e natura in questo paese unico in Italia: le meraviglie della Val Borbera

Letteralmente incastrato tra la natura viva e selvaggia della Val Borbera questa incredibile località rappresenta per gli appassionati del genere un vero e proprio tesoro a cielo aperto. Nello specifico, il tutto è rintracciabile presso una piccolissima frazione del comune di Albera Ligure, ben lontana da quelli che sono i sentieri, per cosi dire, percorsi instancabilmente dal turismo di massa. Pochissimi gli abitanti da queste parti, quasi a voler difenderne e custodirne la memoria storica.

Numerosi, in zona, i luoghi d’interesse, capaci di catturare più che mai le attenzioni dei turisti. La Chiesa dei Santi Matteo e Fortunato e l’Abbazia di San Pietro su tutte. Il tutto circondato da campi sconfinati che magicamente negli ultimi anni rappresentano ormai, forse, la vera e propria attrazione del luogo. Una famiglia, in un certo senso, di spaventapasseri che vive tra le strade e no solo del villaggio in questione. L’intento degli abitanti che si affidano a tale pratica è chiaramente quello di tenere lontano gli uccelli anche se le radici di tali usanze spaziano anche in altri ambiti.

In passato, lo spaventapasseri, veniva considerato come oggetto di buon auspicio, capace di proteggere i cittadini dalla presenza di spiriti maligni. Dal 2019, tale pratica è diventata qualcosa di molto più complesso e radicato. Due cittadine, Silvia e Ivana hanno iniziato a costruire spaventapasseri utilizzando materiali e accessori riciclati. Ogni pupazzo ha addirittura un nome, Delfina, Matilde, Manlio, Mariuccia, Giovanni, Aurelio e tanti altri ancora. Oggi, le “presenze” hanno toccato le settanta unità, per un contesto di certo magico e affascinante.