Città immersa nel verde tra parchi stupendi, laghi e pochi turisti: una vera perla d’Italia

Una città d’Italia immersa nel verde, sembra di vivere in un luogo magico: ti do alcuni validi motivi per visitarla subito!

Che dir se ne voglia, dell’Italia dal punto di vista territoriale, architettonico e artistico difficilmente se ne potrà parlare male. Escludendo per qualche secondo la politica, la situazione economica aggravata, mancanza di lavoro e molto altro, è indubbia la sua bellezza dalla città più nordica a quella più calda del Sud. Ne sono un chiaro esempio la Valle D’Aosta e la Sicilia, due regioni così lontane, eppure entrambe meravigliose.

Non solo quindi moda, spettacolo, cinema e arte, ma anche veri e propri angoli naturali tutti da esplorare, specialmente per chi è attratto dal viaggio non solo come momento di relax, ma come un vero percorso di studio, arricchimento e formazione. Troviamo infatti una città d’Italia immersa completamente nel verde, tranquilla ma non per questo meno interessante. Sembrerà di camminare in una via incantata e popolata da creature fatate. Vogliamo svelarvela subito!

La città italiana immersa nel verde che devi visitare subito: non perderti questa tappa esclusiva

Come detto, il nostro Belpaese offre, per chi ama viaggiare, una vastissima scelta. Possiamo optare per città più soleggiate e calde del Sud, così come vivere aspetti più campagnoli e freschi del Nord. Basta scegliere e fare i biglietti! Noi però vogliamo parlarvi di una città incantevole, meno conosciuta rispetto alla sua vicina Milano, ma non per questo meno importante.

Parliamo proprio di Crema, una cittadina che fa innamorare sin dal primo ingresso. Offre un panorama esclusivo, una serie di percorsi da fare immersi totalmente nella natura, così come anche una parte di movida giovanile, specialmente in queste ultime serate estive. Prima attrazione tra tutte da non perdere è il sentiero ad anello presso Il Laghetto dei riflessi. Un percorso di ben 10 km da fare a piedi e che ci concederà la possibilità di ammirare Villa Ghisetti, la più famosa di tutto il territorio.

Abbiamo poi il Parco Adda, altra chicca caratteristica di Crema, che tramite un sentiero sterrato, a tratti stretto, ci farà arrivare alla cittadina di Montodine. Qui, tramite la camminata potremo scoprire Ripalta Vecchia, Ripalta Arpina e il Santuario del Marzale, luogo di grande rilievo storico per tutta la città. Si potranno anche scorgere casette e lunghe distese di verde, quasi a voler sembrare un film.

Immancabile poi è il Parco del Serio, che prende il nome proprio dall’omonimo fiume. Situato tra Bergamo e Cremona, offre una selezione dolcissima di boschi, parchi in cui immergersi completamente nella natura, con annessi piccoli chalet in cui rifocillarsi. Di spicco è il Museo dell’acqua a Casale Cremasco, in cui vi è una vera e propria mostra di esposizioni a tema acquatico, situate tra le casette ristrutturate. Si pone l’attenzione soprattutto sulla storia del fiume Serio, da sempre fedele compagno dell’uomo.

Infine, da non dimenticare che Crema offre anche percorsi culinari incredibili, con cibi tradizionali deliziosi e grazie all’associazione Strade del gusto Cremonese potrete prenotare diverse esperienze a tema. Che dire, fate subito i biglietti per Crema!