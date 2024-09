I posti imperdibili per chi soffre troppo quando vede il cielo chiuso e tutto grigio

Se sei alla ricerca di posti soleggiati per scappare da cieli chiusi e dalle nuvole grigie, allora ecco dove dovresti andare: sono imperdibili.

Nel momento in cui ci si mette in viaggio, possono essere tanti i motivi che ci spingono ad allontanarci da casa. Cercare un po’ di relax, vedere un posto nuovo, confrontarsi con una cultura che non si conosce, o anche solo il desiderio di evadere, per così dire, rispetto alla routine di tutti i giorni. In tal senso, un motivo sempre valido, soprattutto nelle stagioni in cui il cielo è più chiuso, è quello di raggiungere una città o una zona del mondo in cui poter godere dei benefici che solo i raggi di sole sanno dare.

E’ innegabile, infatti, che un bel cielo aperto, con il sole che brilla, mette maggiormente di buon umore rispetto alle nuvole ed alla pioggia delle stagioni più fredde. Per questo motivo le persone sono alla costante ricerca di posti in cui poter trovare ristoro dal freddo. Soprattutto per chi magari non ha tanti giorni di ferie da poter prendere, però, può essere importante non allontanarsi troppo. In tal senso, abbiamo deciso di puntare i riflettori sulle città in Europa maggiormente soleggiate. Ecco dove si trovano.

Posti dove c’è sempre sole in Europa

Come è normale che sia, i posti più soleggiati in Europa si trovano tutti quanti nella regione del Sud, vale a dire in quella fascia che abbraccia la Spagna, l’Italia meridionale e la Grecia. Nello specifico, ovviamente andremo a puntare i riflettori sulle grandi città, puntando i riflettori in particolar modo sulle ore di sole che vengono garantite in un mese. In tal senso, la zona più soleggiata in Europa è la zona che comprende l’Andalusia e le regioni limitrofi con città come Malaga, Alicante, Murcia e Siviglia che sono rispettivamente prima, seconda, terza e quinta come città più soleggiata.

Nella top ten delle città più soleggiate europee c'è spazio anche per l'Italia, con Catania che occupa il quarto posto. Restando nell'ambito delle grandi città, non si può non tenere in considerazione Marsiglia, che si trova al settimo posto, e Madrid, che è ottava, senza dimenticare Atene che occupa la decima posizione. Si passa dalle 280 ore al mese di sole a Malaga e si arriva alle 262 di Atene.

Le città italiane più soleggiate

Nella seconda metà della top 20 città più soleggiate in Europa c’è tanta Italia. Roma occupa la tredicesima posizione, seguita poi a ruota da Bari, Palermo, Torino e Napoli. Una dietro l’altra.