Hotel 7 stelle, nel mondo ce ne sono solo 8: dove si trovano e quanto costano

Soggiorni extra lusso, il sogno di milioni di turisti, ma opportunità per pochi, pochissimi. Otto le strutture da sogno in giro per il mondo.

Viaggiare, per la stragrande maggioranza delle persone rappresenta, in pratica, il massimo, sotto ogni punto di vista. Conoscere nuovi posti, confrontarsi con culture differenti dalla propria, vivere l’emozione e il fascino stesso del viaggio in se. In più, per molti, a contare sono le stesse condizioni che di fatto caratterizzano i vari soggiorni. Elemento fondamentale, in questo caso, per molti, è rappresentato dal tipo di soggiorno che può comprendere la stessa esperienza. Sempre più spesso si ambisce al lusso, a trattamenti che solitamente non ci si potrebbe permettere.

Il soggiorno presso alberghi lussuosi, che vanno a comprendere servizi e situazioni inimmaginabili, comunemente, rappresenta ormai il massimo del desiderio per chi ama viaggiare. In pochi, quelli che possono realmente avere la possibilità di vivere per qualche giorno in contesti che potrebbero essere definiti esageratamente lussuosi. Il massimo, a oggi è rappresentato, per esempio, dagli hotel catalogati come 7 stelle. La loro presenza, in giro per il mondo è assolutamente esigua, per ovvie ragioni. Otto, in tutto.

Hotel 7 stelle, nel mondo ce ne sono solo 8: località e costi

Un target, per quello che riguarda il settore alberghiero, accessibile a pochissime persone, cosi come anticipato, per ovvie ragioni. Tecnicamente soltanto una struttura tra quelle presenti oggi al mondo ha ottenuto in modo ufficiale la settima stella, mentre tutte le altre godono di una investitura informale avvenuta, di fatto, grazie alle ottime recensioni di alcuni giornalisti del settore e non solo. In ogni caso, gli alberghi in questione sono comunque in grado di offrire i propri clienti la possibilità di un soggiorno letteralmente unico.

Il Burj Al Arab Jumeirah di Dubai, per esempio, ha ufficialmente cinque stelle. Caratterizzato per la particolare forma che richiama una vela, è tra i più famosi al mondo. Soggiornare una notte in questa struttura costa mediamente 1500 euro. Altro esempio, è l’Emirates Palace Hotel ad Abu Dhabi, anche in questo caso, le stelle formalmente sono cinque. I prezzi per una notte, in questo caso partono da 432 euro. Terzo posto per lo Shangri-La Bosphorus di Istanbul, affacciato direttamente sul Bosforo. Cinque stelle ufficiali per soggiorni da 405 euro a notte.

Quarto posto per il Pangu 7 Star Hotel a Pechino, anche in questo caso un cinque stelle progettato dal designer italiano Ricardo Bello Dias. Prezzi per notte da 508 euro. Il Karkloof Safari Spa in Sudafrica, viene spesso considerato addirittura a otto stelle, mentre ne possiede “soltanto” cinque. Prezzo medio per notte, 300 euro. C’è poi il Laucala Island Resort nelle Fiji, anche in questo caso cinque stelle con prezzo per notte a partire da 4.422 euro per notte. L’Aman Canal Grande Venice, di Venezia, cinque stelle con prezzi che partono da 1.600 euro per notte. Infine, il TownHouse Galleria di Milano, unico autentico sette stelle, come confermato ufficialmente dalla

Société Générale de Surveillance Svizzera (SGS). Prezzo per notte a partire da 430 euro.