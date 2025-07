Gambe pesanti a fine giornata? Il rimedio fai-da-te da provare subito – Viagginews.com

Hai sempre le gambe pesanti e non sai come eliminare il fastidio? Questo rimedio fai-da-te è la soluzione ideale.

Durante la stagione estiva, sperimentare una spiacevole sensazione di gambe pesanti, rappresenta una condizione piuttosto comune. Gonfiore, cattiva circolazione del sangue, una postura errata e una posizione scorretta, possono incrementare il senso di pesantezza a fine giornata.

Questo disturbo, apparentemente banale, può nascondere molteplici cause le quali meritano la dovuta attenzione. La causa principale della pesantezza alle gambe, può derivare da una insufficiente capacità del sistema venoso di far risalire il sangue dagli arti inferiori verso il cuore.

Nel caso in cui la condizione si verifichi spesso, difatti, è fondamentale ricorrere al consulto con il proprio medico curante. Ad ogni modo, la spiacevole sensazione di gonfiore può essere trattata in modo immediato ed efficace con alcuni rimedi fai-da-te, da utilizzare ogni volta sia necessario.

Gambe gonfie: i rimedi fai-da-te da provare subito a casa

Oltre ad uno stile di vita sano, una alimentazione ricca di tutti i nutrienti essenziali e l’osservazione di abitudini corrette, il gonfiore alla gambe può essere ridotto seguendo alcuni rimedi fai-da-te. Tra questi, spicca senza dubbio la necessità di praticare degli auto-massaggi a fine giornata, essenziali per rilassare i muscoli e incremento il ritorno venoso. Pratiche come mantenere le gambe sollevate per 10-15 minuti, per esempio, possono ridurre notevolmente la pesantezza agli arti inferiori.

Nel caso in cui il gonfiore alle gambe si presenti dopo un lunga giornata trascorsa seduti in ufficio, è fondamentale massaggiare la pianta del piede con una pallina da tennis o utilizzando un piccolo rullo. Questo movimento, oltre ad essere particolarmente rilassante, garantisce e contribuisce ad una corretta circolazione sanguigna. Per chi ha più tempo, invece, è consigliabile praticare un pediluvio a termine della giornata, utilizzando bicarbonato di sodio o sale marino.

Alcune semplici abitudini, inoltre, possono essere utilizzate per prevenire la spiacevole sensazione di gonfiore alla gambe a fine giornata. Tra queste, indossare degli abiti larghi, comodi, soprattuto in estate, quando le temperature sono torride, può aiutare a rendere regolare la circolazione del sangue, evitando il gonfiore tipico di un ritorno venoso spesso insufficiente. Sport e una alimentazione povera di sodio, inoltre, possono aiutare a ridurre giorno dopo giorno la sensazione di gonfiore, eliminando a lungo termine il problema delle gambe pesanti.