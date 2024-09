Fuga dall’autunno: 10 idee di destinazioni dove trovare il caldo ad ottobre

Con il ritorno del freddo e delle giornate corte, molti sognano di fuggire dall’autunno verso destinazioni calde e soleggiate.

Le foglie ingialliscono, il cielo diventa più grigio, arrivano le prime piogge e le temperature si abbassano. Per molti l’autunno potrebbe essere un vero toccasana dopo le temperature roventi dei mesi estivi per altri, invece, un vero e proprio incubo malinconico da cui voler fuggire.

Gli amanti del sole e del mare, vivono l’arrivo della stagione autunnale come un mix nostalgico di vecchi ricordi di vacanze e divertimento. Il ritorno in città e in ufficio, possono inficiare negativamente nei soggetti più sensibili all’arrivo della nuova stagione.

Ecco che, in casi simili, la fuga dall’autunno appare come l’unica soluzione plausibile per riacquisire il sorriso. Molti viaggiatori sognano mete tropicali ed estive anche nei mesi di ottobre e novembre, periodi in cui poter usufruire di offerte last minute e sconti verso destinazioni fuori stagione.

Fuga dall’autunno con queste 10 mete calde imperdibili

Il caldo di Los Angeles, potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per chi sogna di trascorrere una giornata in spiaggia anche nel mese di ottobre. Con i suoi grattacieli vista mare, la capitale californiana è una delle dieci mete imperdibili per riscoprire il tepore estivo anche in autunno. Nella lista segue anche la Giordania, terra di miti e di fascino senza tempo. Dall’incanto di Petra, fino al vivace centro urbano di Amman, la Giordania offre ai suoi visitatori un clima caldo e ristoratore.

Fuggire dall’autunno è possibile anche grazie a Oman, la vivace capitale sud-orientale della Penisola Arabica, dove poter godere di temperature tra i 25 e i 20 gradi anche durante il mese di ottobre. Per gli amanti del mare, non può mancare un viaggio autunnale nelle Mauritius, dove poter scoprire i fantastici mondi sottomarini e vivere le gite in barca nel mare cristallino.

Le isole Canarie, inoltre, così come le 11 isole Similan e la Micronesia, sono le mete perfette per chi ama le temperature miti. Con i 23 gradi durante il giorno, questo arcipelago è il luogo ideale per godere di una temperatura ottimale. Sharm El-Sheikh, invece, si colloca come meta ideale per chi vuole trascorre un soggiorno al caldo, alla scoperta di storia e culture millenarie. Concludono la lista le Seychelles e Bali, luoghi del cuore di chi ama immergersi nella bellezza di luoghi magnetici ai confini del mondo.