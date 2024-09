Evento unico e raro in Campania: un tour imperdibile tra buon cibo e storia, che spettacolo

La Campania torna ad essere scenografia di nuovi eventi con questo tour imperdibile tra cibo, storia e spettacolo culturale.

Gioiello del Bel Paese e culla di ricchissimi tesori, la Campania è una delle straordinarie regioni del Sud Italia. Con le sue città ricche di storia, i paesaggi naturali mozzafiato e i tesori millenari, la Campania offre ai suoi visitatori un’esperienza di viaggio unica e imperdibile.

Lungo tutto il territorio regionale è possibile visitare numerose attrazioni: dai siti archeologici alle città incastonate nella roccia, dai ai suggestivi itinerari di trekking fino alle spiagge incontaminate dove godersi una giornata di sole e di mare. Per gli amanti della natura, inoltre, la Campania offre moltissimi scenari paesaggistici diversi.

Oltre ai pendii dell’austero Vesuvio, non può mancare una escursione all’interno del Parco Nazionale del Cilento e presso il Sentiero degli Dei. Quando si parla di Campania, ovviamente, è bene ricordare l’importantissima tradizione culinaria che caratterizza questa regione e continua ad attirare i visitatori di ogni nazionalità.

Il tour imperdibile in Campania: cibo, storia e spettacolo

La meravigliosa cornice storica della Reggia di Portici, a Portici in provincia di Napoli, è uno dei luoghi più affascinanti della regione. Costruita nel 1738 da Carlo di Borbone come residenza estiva, oggi la Reggia è sede della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli. Il sontuoso edificio ospiterà una nuova edizione di Una Notte alla Reggia!, il tour guidato con aperitivo e degustazione di vini e con il sound set di Lunare Project e Eman uele Rea.

I partecipanti potranno degustare i vini pregiati della Tenuta Augustea, presso Somma Vesuviana, ricchi del retrogusto del suolo vulcanico. L’evento si terrà il giorno venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 19.00. È possibile prenotare in anticipo al prezzo di 20 euro, in alternativa, il costo previsto senza prenotazione è di 25 euro a persona. Il biglietto prevede, inoltre, un tour guidato della Reggia di Portici con il supporto delle preziose guide turistiche del luogo. Si tratta di un evento imperdibile per gli amanti della cultura partenopea e del buon vino.

Perfetta come serata da trascorrere in compagnia della famiglia o degli amici, Una Notte alla Reggia! è il tour di inizio autunno da non perdere assolutamente, momento perfetto per immergersi nella storia e cultura di questo luogo e nella sua tradizione culinaria più verace.