Venezia non si trova solo nel Bel Paese, ma è possibile visitarla anche nella sua copia moderna e suggestiva fuori dall’Italia.

È la città decadente per eccellenza, il miracolo sospeso sull’acqua, Venezia è una delle pietre miliari del patrimonio artistico e culturale del Bel Paese. Il suo fascino unico, intriso di una storia millenaria, la rende ancora oggi una meta ambita dai turisti di ogni nazionalità.

Venezia offre ai suoi visitatori una patrimonio artistico di inestimabile valore: dalla splendida Basilica di San Marco con i suoi mosaici e lo stile bizantino, fino ai palazzi settecenteschi ancora ricchi di fascino ed eleganza. Non solo arte e cultura, la città lagunare è la meta perfetta per chi vuole vivere un’esperienza romantica e unica nel suo genere.

Per gli amanti del puro divertimento, nel mese di febbraio Venezia ospita uno dei carnevali più antichi del mondo, celebre per le sue maschere di stile settecentesco e gli abiti di manifattura artigianale. Ancora oggi, camminando per le strade della città, è possibile visitare le piccole botteghe artigianali, in cui l’arte del carnevale si tramanda da generazioni in generazioni.

Venezia e la sua gemella: la copia moderna della città lagunare

Per chi vuole vivere l’emozione di visitare Venezia, del suo carnevale storico, ma non può raggiungere l’Italia, il Qatar offre la replica moderna della celebre città lagunare veneta. Qanat, nel quartiere di Doha, è la sorella gemella di Venezia, caratterizzata da uno slancio innovativo e moderno. Inaugurato nel 2018, il quartiere è stato sviluppato come parte del progetto Pearl-Qatar, un’isola artificiale che rappresenta uno dei maggiori progetti immobiliari del Paese.

In seguito all’introduzione del ticket di ingresso a Venezia, la fama di Qanat sta raggiungendo molti viaggiatori in tutto il mondo. A Qanat i ponti e i canali riprendono quelli storici di Venezia, mentre le facciate degli edifici si ispirano allo stile gotico bizantino tipico della città lagunare. I dettagli architettonici, come i balconi in ferro abbattuto e le finestra ad arco, sono stati attentamente realizzati per garantire una riproduzione accurata dello stile italiano. Qanat offre diverse attrazioni ai suoi visitatori, tra cui la Scala Pianoforte.

Si tratta di una passerella di collegamento tra due angoli della città, la quale offre un’esperienza interattiva unica. Ogni gradino, infatti, è progettato per suonare una nota musicale diversa, proprio come i tasti di un pianoforte. Molti turisti amano trascorrere alcuni minuti sull’attrazione, divertendosi a ricreare melodie celebri o a comporre sul momento una canzone per il pubblico presente.