Ci sono delle città dove le decorazioni natalizie, gli alberi e le musiche di Natale ci sono tutto l’anno: ecco quali sono e dove si trovano

Se siete fra quelli che quando è il 1 settembre saltano di gioia perché finisce l’estate e il Natale si avvicina, se vorreste che la vostra colonna sonora fosse sempre ‘All I want for Christmas is you’, se impazzite di gioia di fronte a palline colorate, lucine, se il vostro eroe del cuore è Babbo Natale, allora ci sono delle città che sono perfette per voi.

Già perché se qui bisogna sospirare in attesa delle decorazioni Natalizie nei negozi, attendere gli alberi di Natale in piazza, fare i conti su quando aprono i mercatini e fare strategie per non perdersene nemmeno uno, ci sono delle città dove questo c’è tutto l’anno. Sì, avete capito bene. Non dovete aspettare la fine di novembre per vedere uno straccio di lucina colorata o ascoltare un sospirato Jingle Bells, in queste città Natale è già arrivato. O meglio non se ne vai ed così Natale tutto l’anno.

Le città dove è Natale tutto l’anno

Ogni giorno come se fosse il 24 dicembre. In quella meravigliosa e magica attesa. Se volete viverla anche in pieno settembre, marzo o perfino il 15 agosto dovete andare in una di queste città dove le decorazioni non vengono mai smontate e lo spirito del Natale non viene mai meno. Alcune di queste città sono natalizie per vocazione, altre perché Natale è un business niente male. Fatto sta che se cercate un po’ di magia del Natale fosse anche dietro uno scaffale in queste città la trovate.

Rovaniemi, Finlandia

Santa Claus, Indiana, USA

Northpole, Alaska

Betlemme, Pensylvania, USA

Rovaniemi, la città di Babbo Natale

Qui si gioca facile, lo ammettiamo. E’ la città di Babbo Natale se non è Natale qui tutto l’anno…qui si trova infatti la sua casa, la sua fabbrica di giocattoli, ci sono gli elfi e l’ufficio postale. E non è vero che Babbo Natale lavori solo un giorno all’anno, tutti i giorni riceve i visitatori che arrivano in questo angolo di Lapponia. D’altronde questo posto offre una natura straordinaria in ogni stagione: dal sole di mezzanotte in estate alle aurore boreali in inverno. Se vi manca Babbo Natale sapete dove trovarlo.

Santa Claus, la città con la statua di Babbo Natale

Il nome la dice lunga su quale sia la vocazione di questa città dell’Indiana. Ed in effetti quando si arriva si viene accolti da una grande statua di Babbo Natale che non lascia dubbi sul posto dove si è finiti. Ad onor del vero non è chiaro il motivo che ha spinto gli abitanti di questa città a chiamarla Santa Claus. Fatto sta che nel 1856 dovendo dare un nome alla città appena fondata scelsero Santa Claus decidendo così il destino. E se ne accorsero subito gli abitanti perché il locale ufficio postale venne ben presto subissato di lettere natalizie. Oggi la città è tutta a tema natale con un immenso negozio di articoli natalizi e un museo dedicato a Babbo Natale.

Betlemme, la città con la stella luminosa

Questa città nello Stato della Pennsylvania venne fondata la vigilia di Natale del 1741 ed era facile che la scelta del nome ricadesse su qualche riferimento cristiano natalizio. E così fu. Da allora Betlemme si sente un grande enorme presepe tanto che la sua caratteristica principale è una gigantesca stella luminosa su un costone della collina che domina la città. Nel periodo natalizio si svolge l’unico al mondo calendario dell’avvento umano: si bussa a una porta ed esce fuori ogni volta qualcuno con dei dolcetti.

Northpole, la città sempre decorata a tema natalizio

Il paesaggio è quello giusto, con neve e alberi, i nomi delle strade anche, tipo Santa Claus Road ed Holiday Road e i pali della luce sono a forma dei bastoncini rossi di zucchero di natale. E poi tutte le case, le finestre e le porte sono decorate a tema natalizio. Ecco passeggiando per queste strade sembra che sia Natale in ogni giorno dell’anno. Ed ovviamente qui il Natale è molto sentito: sul sito ufficiale della città c’è il conto alla rovescia per il 25 dicembre.

Se non riuscite proprio ad attendere l’arrivo del Natale e avete la smania di vedere lucine e alberi addobbati queste città dove è sempre Natale vi attendono.