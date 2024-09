Fly&Train il nuovo modo per vedere gli Stati Uniti: un viaggio ecosostenibile e rilassante

Hai sempre sognato di visitare gli Stati Uniti? Con questa nuova modalità vivrai un viaggio ancora più ecosostenibile e rilassante.

Visitare gli Stati Uniti d’America una volta nella vita, è il desiderio recondito di molti viaggiatori e degli amanti della cultura statunitense. Che sia per un viaggio di piacere, di studio o per celebrare un evento importante, il sogno di visitare gli iconici USA è un obiettivo condiviso da molte generazioni.

Il mito americano ha per anni influenzato la percezione del mondo nei confronti di questo continente. Dalle maestose montagne delle Rocky Mountains, alle foreste del Pacifico, fino alle metropoli moderne come Los Angeles e New York, gli Stati Uniti offrono ai propri visitatori un melting pot di grandi emozioni indimenticabili.

Organizzare un viaggio negli Stati Uniti, può rivelarsi un’avventura estremamente entusiasmante. A partire dalla scelta delle mete da visitare, fino all’organizzazione del trasporto, ogni tappa del viaggio necessita una pianificazione efficiente e funzionale.

Fly&Train: il nuovo modo di visitare gli Stati Uniti

Per molti viaggiatori, un’esperienza di qualche settimana negli Stati Unitipotrebbe risultare molto dispendiosa e poco accessibile. Tuttavia, con il metodo Fly&Train, è possibile visitare il continente americano in un modo più economico ed ecosostenibile. Si tratta di un viaggio in treno, lento e rilassante, perfetto per chi ama osservare con tranquillità il territorio naturale circostante e i cambiamenti ad ogni città.

Il viaggio in treno usufruisce delle rotaie di Amtrak, il servizio ferroviario statunitense, su cui è possibile ripercorrere la storia industriale degli Stati Uniti. Le carrozze panoramiche, offriranno ai propri viaggiatori la magia di un paesaggio in continua trasformazione, con la possibilità di personalizzare il viaggio e pernottare in alcune delle città più interessanti. I principali hub di partenza si trovano nelle città di New York e Chicago.

Così come una crociera sul Nilo, Fly&Train permette di fermarsi in molte città durante il percorso. New Orleans, Philadelphia, Washington DC, Savannah e Orlando sono solo alcune delle mete programmate. Ogni viaggiatore avrà la possibilità di visitare la città ad ogni fermata del treno, per poi riprendere il viaggio in serata verso nuove mete. Prenotare il pacchetto Fly&Train è molto semplice, basterà rivolgersi al proprio tour operator di fiducia, esprimendo la volontà di percorrere e conoscere gli Stati Uniti comodamente dal finestrino di un treno.