Controllare l’acqua del radiatore dell’auto: il video tutorial essenziale prima di un viaggio

Non tutti sanno controllare l’acqua del radiatore dell’auto, ma con questo breve tutorial sarà tutto più facile: così viaggi sicuro!

Controllare il livello dell’acqua del radiatore dell’auto è più semplice di quanto si possa pensare. Se, però, non te ne intendi di motori o hai ancora qualche dubbio, lascia perdere vecchi libri di scuola guida e segui questo breve video tutorial.

Sulla pagina TikTok @oranjedd è possibile trovare tante utili guide alla portata di tutti su come svolgere regolare manutenzione sul proprio veicolo.

Non c’è bisogno di essere dei meccanici per mettere in pratica questi consigli. Chiunque abbia la patente di guida può farlo. Non perdiamo quindi altro tempo ed andiamo a vedere subito come controllare l’acqua del radiatore.

Controllare l’acqua del radiatore dell’auto: l’imperdibile video tutorial per viaggiare sicuri

Dopo avere visto come capire se le gomme dell’auto sono da cambiare, scopriamo oggi come controllare l’acqua del radiatore. Innanzitutto è bene sapere che il liquido deve sempre essere ad un livello minimo altrimenti si rischia di danneggiare gravemente il motore. In particolare, si consiglia di effettuare il controllo ogni 5.000 chilometri o ogni 3 mesi, a seconda dell’utilizzo che si fa del proprio veicolo.

Una volta fatte queste precisazioni, vediamo ora come procedere passo passo. Per prima cosa, assicurati che la macchina sia ferma, spenta, in piano e con il motore freddo. Dopodiché, apri il cofano e sollevalo tirando l’apposita levetta. Usa l’asta per bloccare il cofano per evitare che possa caderti addosso facendoti del male e poi cerca una tanica semitrasparente. Verifica quindi se il liquido al suo interno è compreso fra il minimo e il massimo.

Nel caso sia tutto apposto, puoi tranquillamente richiudere il cofano, altrimenti dovrai aggiungere altra acqua. Se ti dovessi accorgere che la macchina consuma troppa acqua del radiatore potresti avere un problema come ad esempio la rottura di un manicotto o del radiatore stesso, il cedimento di una giunzione, la foratura della vaschetta di compensazione, un guasto della pompa del circuito o della guarnizione della testata.

In simili situazioni o in caso di dubbi, ricordati che è sempre meglio rivolgersi ad un professionista in modo tale da evitare di andare incontro a possibili pericoli per la propria incolumità e per quella degli altri. Così potrai essere tranquillo di viaggiare sicuro.