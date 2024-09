Per gli amanti del divertimento sono queste le città migliori: nella classifica non compare nessuna italiana

Quali sono le città in cui il divertimento è assicurato? Ecco la classifica con le migliori mete per chi è alla ricerca della vita notturna!

Il divertimento in vacanza è un fattore molto ricercato dai ragazzi giovani e non solo. Chi desidera divertirsi solitamente punta a mete come Ibiza e Formentera, questo perché sono destinazioni molto vicine all’Italia e facilmente raggiungibili in pochissime ore. Eppure, secondo una classifica pubblicata sulla rivista di viaggi britannica, Time Out, tra le mete migliori in cui divertirsi non compaiono né una né l’altra.

Quali sono i luoghi in cui il divertimento è assicurato? Ecco le città in cui andare per una vacanza indimenticabile con gli amici!

Le mete migliori per la movida e il divertimento

La classica vede al decimo posto Accra, situata in Ghana. Una meta poco conosciuta dagli italiani ma senza ombra di dubbio molto gettonata per la movida. Al nono, invece, c’è Budapest, in Ungheria.

L’ottavo posto è riservato per Manchester, nel Regno Unito, i turisti qui non possono sfuggire alla vita notturna della città. Al settimo posto, invece, c’è una città dei Paesi Bassi tanto amata, e non stiamo parlando di Amsterdam. Rotterdam è il luogo in cui andare non troppo lontano dall’Italia per una movida a dir poco coinvolgente.

Al sesto posto, invece, si trova Lagos, Nigeria, anche il continente africano conquista un posto nella classifica delle mete con più movida. Secondo Time Out, la capitale del Texas è la quinta meta su cui puntare per una vacanza di puro divertimento: Austin, negli Stati Uniti, è una città che attira ogni anno migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Al quarto posto, invece, il Messico Occidentale conquista la classifica con la sua città del Guadalajara.

Sul podio troviamo Berlino, la capitale tedesca vanta innumerevoli discoteche in cui la movida è al centro delle serate dei giovani tedeschi e non solo. Manila, capitale delle Filippine, conquista il secondo posto, oltre ad essere ritenuta una delle mete più economiche del momento. Mentre la medaglia d’oro va a Rio de Jainero, la città brasiliana in cui annoiarsi è praticamente impossibile!

Ebbene sì, l’Italia non compare nella top 10 stilata dalla rivista di viaggi britannica. Anche nel sondaggio che ha coinvolto oltre 300.000 utenti della community di Travel365, l’Italia non rientra tra le 20 città europee in cui fare tappa per chi è alla ricerca di divertimento assoluto. Al primo posto, secondo Travel365, c’è Barcellona, una città che non dorme mai, proprio come New York, la prima in classica sempre nella top 20 di Travel365 per le città migliori per vita notturna nel mondo!