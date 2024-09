“Carpeneto”, Benedetta Parodi in una location da sogno: “È la casa dei nonni”

Benedetta Parodi si gode gli ultimi momenti di vacanza in una location da sogno: eccola bellissima a Carpeneto – FOTO

Ultimi momenti di vacanza per Benedetta Parodi, prima del ritorno alla routine quotidiana e soprattutto agli impegni televisivi; la giornalista e conduttrice, vero e proprio punto di riferimento anche sul web, è uno dei volti della tv più amati degli ultimi anni, diventata tra l’altro anche un’icona di sensualità.

Coi suoi programmi culinari la Parodi intrattiene milioni e milioni di telespettatori, molti dei quali la seguono con affetto anche sui social, dove non manca di pubblicare ricette e non solo; ammirata per la sua bravura, per la sua simpatia e anche per la sua bellezza, in questa nuova edizione di Bake off Italia (in onda su Real Time) ha tutta l’intenzione di continuare a portare in alto il programma, come fa da 11 anni.

Mentre le puntate già registrate vanno in onda, la Parodi si gode una location da sogno come Carpeneto, un posto con cui ha un grandissimo legame affettivo: lì si trova infatti la casa che era dei suoi nonni, come si vede anche dal recente post pubblicato sui social.

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Benedetta Parodi ha condiviso alcuni scatti dalla sua casa a Carpeneto, nella provincia di Alessandria (Piemonte): sdraiata fuori nel giardino, in costume e con una posa da sirenetta, è veramente bellissima.

“Carpeneto dump 💕 io Fabio e Snoopy” le parole nella didascalia della conduttrice, sempre in forma smagliante, elegante e più solare che mai. Al post, in pochissimo tempo, sono arrivati come sempre tantissimi like e commenti, sia rivolti verso la Parodi che verso Carpeneto. Situato nell’Alto Monferrato, Carpeneto è un comune ricchissimo di storia: immancabile una visita al Castello, così come alla Cappella di Sant’Antonio (considerata una delle più antiche del Monferrato) situata all’interno delle mura.

Tra le altre meraviglie artistiche e architettoniche la Chiesa di San Giorno, con una facciata tipicamente barocca e una decorazione neobarocca; grazie alla Tomba della famiglia Garrone, nel cimitero di Carpeneto sono ammirabili sculture di Francesco Messina. Una città bellissima che ha molto da offrire ai propri visitatori e con cui la Parodi ha senza dubbio un legame speciale.