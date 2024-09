Capire quando le gomme dell’auto vanno cambiate: video pratico ed utilissimo

Anche se non sei un esperto, c’è un trucco per capire quando le gomme dell’auto vanno cambiate perché sono troppo usurate.

Chi l’ha detto che cambiare le gomme all’auto sia un affare da uomini? Tutti noi dovremmo saperlo fare in caso di necessità. Inoltre tutti noi dovremmo saper riconoscere quando è arrivato il momento di sostituire gli pneumatici perché sono ormai troppo consumati per correre su strada.

Ebbene, ti interesserà sapere che, anche se non sei un esperto, esiste un metodo infallibile per riconoscere quando è giunto il momento.

Tutto quello che devi fare è osservare questo dettaglio ben preciso sulla gomma e non avrai più alcun dubbio. Bando quindi alle ciance e scopriamo subito come bisogna comportarsi in queste situazioni.

Capire quando le gomme dell’auto vanno cambiate: il dettaglio da osservare

Quando si parla di cambio gomme è bene sapere essenzialmente tre cose:

tutti dovrebbero saperle sostituire in caso di necessità con il ruotino di scorta; bisogna fare il cambio stagione due volte l’anno oppure in inverno è bene munirsi di catene da neve; occorre saper riconoscere quando è giunto il momento di cambiarle perché sono ormai troppo usurate.

Ebbene, quest’ultimo dettaglio potrebbe destare parecchi dubbi. Ecco perché bisogna sempre tenere a mente che esiste un trucco a dir poco infallibile per capire se è arrivata l’ora di cambiare le gomme. Ce lo svela con un video su TikTok il canale @oranjedd.

Bisogna trovare nella parte laterale della gomma un piccolo segno, molto probabilmente una freccetta. Dopodiché, in corrispondenza di questo dettaglio, si deve infilare un dito nella scanalatura della gomma. A questo punto, si potrà sentire sotto il polpastrello una sorta di tacchetta. Nel caso in cui il battistrada, cioè la parte di gomma che tocca appunto l’asfalto, si trova a filo o quasi con questa tacchetta vuol dire che le gomme sono usurate e che quindi è ora di cambiarle. Altrimenti, si può ancora aspettare.

Gli utenti sul web hanno trovato questo video molto utile, tanto che hanno ringraziato il tiktoker con numerosi commenti. Ad ogni modo, si ricorda che è importante sostituire gli pneumatici vecchi al momento opportuno per ragioni di sicurezza. Quando sono troppo usurate, infatti, le gomme offrono meno trazione. Di conseguenza, le prestazioni del veicolo saranno ridotte e ciò influirà negativamente sulla reattività dell’auto e sul tempo di arresto in caso di emergenza.