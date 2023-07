Vale la pena acquistare il New York pass per la città che non dorme mai?

Se stiamo progettando un viaggio nella città che non dorme mai, ovvero New York, dovremmo prendere seriamente in considerazione l’acquisto del pass. Per quale motivo? Perché il pass è uno strumento che ci permette di organizzare meglio il viaggio e di non perdere tempo durante le visite ai vari siti turistici.

Spulciando la dicitura: New York Pass opinioni in internet, il consenso pare unanime. Difatti, possiamo acquistare in anticipo il pass così da non dover spendere soldi in loco, avvantaggiarsi con il tempo a disposizione e predisporre un programma di viaggio che incorpori le attività principali.

Non a caso, il rischio più grande che corriamo in viaggio è quello di non avere abbastanza tempo a disposizione per visitare tutte le attrazioni preventivate. Purtroppo, ci rendiamo conto solo quando siamo a destinazione delle distanze e del tempo necessario per effettuare la visita completa.

A cosa serve il New York Pass?

Come ben sappiamo New York è una metropoli americana e, come tale, le sue attrazioni turistiche sono talvolta concentrate in zone specifiche, ma più spesso dislocate a una distanza notevole. Ciò significa sprecare diverse ore per passare da un punto a un altro della città.

Per questo motivo è importante decidere in anticipo quali visite fare, soprattutto se i nostri giorni a disposizione sono limitati. Inoltre, dobbiamo valutare la distanza del nostro hotel dalle attrazioni turistiche e dai mezzi pubblici, così da formalizzare una giornata tipo che raccolga tutte le attività che vogliamo fare.

In tal senso, i pass sono diversi e si concentrano in base alla tipologia di viaggiatore. La suddivisione principale riguarda il pass giornaliero o quello predestinato alle attrazioni turistiche. In pratica con il primo si potranno visitare più siti turistici durante il giorno, mentre con il secondo si rallenta per gustare non solo i musei o gli edifici, ma anche gli abitanti nella loro quotidianità.

Diversi modelli di pass per ciascuna esigenza di viaggio

I modelli principali di pass si caratterizzano in base alle esigenze del singolo viaggiatore. Chi rimane più di un mese a New York può scegliere il Go City Ex-Explorer Pass e permette di visitare fino a un massimo di dieci attrazioni.

Ciononostante, sono in pochi a potersi concedersi questo lusso, pertanto il pass più utilizzato è il classico New York City pass, il quale ha una validità massima di nove giorni. Il prezzo è medio e permette di visitare fino a cinque siti o monumenti simbolo della città.

Un altro tipo di New York Pass è pensato per chi desidera scoprire la città e i suoi siti turistici, nonché fare una crociera. Inoltre prevede dei tour illimitati e il Pass mobile per spostarsi agilmente nella metropoli.

Se vogliamo invece controllare il pass che permette il migliore rapporto qualità e prezzo dobbiamo selezionare il New York SightSeeing pass, il quale offre l’opportunità di visitare fino a tre attrazioni al giorno e tour illimitati.

Invece, la variante del New York SightSeeing pass, ma in versione flex, offre una durata massima di sessanta giorni e dodici attrazioni a disposizione tra cui scegliere. Nessun pass tra quelli elencati prevede la visita al SUMMIT One Vanderbilt. Pertanto, il biglietto per questa specifica attrazione dovrà essere acquistato a parte.