Viaggio in auto, sai davvero qual è il sedile più sicuro in caso di incidente?

Un recente studio ha dimostrato quale sia il posto più sicuro all’interno di una vettura quando si viaggia: cosa dicono gli esperti in merito.

Come è noto, ed evidenziato anche da numerose statistiche, l’auto è il mezzo più utilizzato per gli spostamenti giornalieri. Secondo le stime, sono quasi 1,5 miliardi le vetture presenti a livello globale, oltre un quinto rispetto alla popolazione mondiale.

C’è chi sceglie di usarla per andare a lavoro, per un viaggio, ma anche per le commissioni quotidiane. Insomma, per tanti è praticamente impossibile rinunciare al proprio veicolo. Ovviamente quando si viaggia a bordo di una vettura, bisogna badare alla sicurezza per evitare incidenti o spiacevoli inconvenienti. Proprio uno studio, in merito ai viaggi in auto, ha dimostrato quale sia il posto più sicuro all’interno dell’abitacolo.

Auto, qual è il posto più sicuro: lo studio degli esperti

Ogni giorno ci accomodiamo a bordo della nostra vettura per i più svariati motivi. Quando si viaggia in gruppo, magari per raggiungere mete lontane o all’estero, per cui è necessario conoscere le norme in vigore, tanti preferiscono sedere sui sedili anteriori, magari per godere del panorama al meglio o per scegliere la musica da ascoltare.

In molti, però, non sanno che esiste un posto più sicuro di altri all’interno dell’abitacolo, in caso di incidenti. Se vi siete posti questo quesito, a rispondere sono stati i ricercatori dell’Università di Buffalo (Usa) che hanno condotto uno studio in merito. Secondo l’analisi, in caso di sinistri, chi siede sui sedili posteriori ha una probabilità più ridotta di rimanere ferito, rispetto a chi siede davanti, una percentuale che varia dal 59% all’86%.

Quello più sicuro, però, in assoluto sarebbe il sedile centrale della parte posteriore della vettura, circostanza dimostrata da una serie di motivi. Il primo è perché questo sedile è più distante dalle portiere rispetto agli altri, dunque, in caso di incidenti, chi siede in questo posto sarebbe maggiormente protetto dagli urti. Inoltre, se si dovesse ribaltare la vettura, il posto subirebbe una forza d’impatto minore per via della sua posizione.

Quanti di voi sanno qual è il posto più sicuro per il seggiolino?

In auto è doveroso prestare molto attenzione, specie quando ci sono dei bambini. Non dimentichiamo, a tal proposito, quelli che hanno età inferiore ai 4 anni devono necessariamente viaggiare su un seggiolino. Dove andrebbe installato il seggiolino? Il posto migliore, anche in questo, è quello posteriore centrale. I motivi sono diversi perché lontano da airbag, si possono evitare urti frontali e laterali, insomma arriverebbe anche a ridurre del 27% il rischio di gravi lesioni. In alternativa, si può optare per il sedile passeggero posteriore. Il seggiolino andrebbe messo in senso contrario rispetto alla marcia. In questo modo, in caso di incidente, è più facile distribuire la forza dell’impatto.