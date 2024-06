Sulle Dolomiti Paganella si avvicina la nuova edizione del Family Festival: tra passeggiate e spettacoli, la protagonista è la natura.

Dal 16 al 23 giugno 2024 torna il Dolomiti Paganella Family Festival, un’intera settimana dedicata al benessere e al divertimento di grandi e piccini, all’insegna del rispetto per l’ambiente e della scoperta della natura. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza delle Dolomiti trentine e vivere esperienze indimenticabili in famiglia. Dolomiti Paganella, nel cuore del Trentino, è un territorio che offre un’esperienza naturale unica tutto l’anno ed è particolarmente adatto ad una vacanza in montagna con i bambini in estate.

Le Dolomiti di Brenta si riflettono nelle acque di uno dei laghi italiani più belli, il lago di Molveno, mentre la Paganella regala viste spettacolari a escursionisti e sciatori. Il territorio ospita uno dei borghi più belli d’Italia, il Parco del Respiro, un’area faunistica con grandi carnivori alpini e vigneti della Piana Rotaliana. Con 400 km di percorsi bike, numerosi sentieri, 40 parchi giochi, fattorie didattiche, 50 km di piste da sci, 125 strutture ricettive e 22 rifugi, Dolomiti Paganella è un paradiso per gli amanti della natura. L’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, pioniera in Italia, promuove un turismo sostenibile e rispettoso della comunità locale.

Dolomiti Paganella Family Festival 2024

Il festival propone un programma ricco e variegato di attività adatte a tutte le età e a tutti i gusti. I più piccoli potranno scatenare la loro fantasia nei laboratori creativi della Biblioigloo, trasformandosi in piccoli artisti utilizzando materiali naturali come pigne, foglie e fiori.

Impareranno i segreti della lavorazione del legno con My Family Art, creando oggetti unici e personalizzati. Al METS, Museo Etnografico Trentino, i bambini potranno conoscere i giochi e i mestieri di una volta, ripercorrendo le tradizioni del territorio. E per un’immersione completa nella natura, non mancheranno gli incontri con Sciuri, lo scoiattolo mascotte del Festival, che guiderà i più piccoli alla scoperta del suo habitat e dei suoi segreti.

Alla scoperta della natura: passeggiate, escursioni e Baby Forest Bathing

Per gli amanti della natura, il Family Festival offre diverse opportunità per esplorare le bellezze dell’Altopiano della Paganella. Si può partecipare a una camminata guidata fino a Cima Paganella, accompagnati da esperti naturalisti che illustreranno la flora e la fauna del luogo. Raggiungendo la vetta a 2.125 metri di altitudine, si potrà ammirare un panorama unico sulle montagne circostanti, un’esperienza che lascerà senza fiato grandi e piccini. Per un’escursione più tranquilla, il sentiero botanico regalerà la possibilità di scoprire la ricca flora autoctona, incontrando genzianelle, arnica, rododendri, negritelle e stelle alpine.

Un’esperienza davvero unica e suggestiva attende chi sceglierà di partecipare al Baby Forest Bathing al Parco del Respiro di Fai della Paganella. Immersi in una faggetta secolare, i bambini potranno entrare in contatto profondo con la natura attraverso i suoni, i profumi e i colori del bosco. Indossando cuffie wireless, ascolteranno racconti e leggende che narreranno la storia e la magia del luogo, mentre i più piccoli potranno sperimentare il contatto diretto con gli elementi naturali camminando a piedi nudi tra tronchi, fieno, sassolini e corteccia. Un’esperienza sensoriale a 360 gradi, che lascerà a tutti un ricordo indelebile.

Gli spettacoli e le attività per la sensibilizzazione ambientale

Il Dolomiti Paganella Family Festival è anche un’occasione per imparare divertendosi. Ecocircus sorprenderà tutti con uno spettacolo di magie, acrobazie ed equilibrismi che, in modo divertente e coinvolgente, sensibilizzerà al risparmio energetico, alla raccolta differenziata e alla tutela dell’ambiente.

La naturopata Sara Bertò insegnerà ai bambini come preservare gli alberi, una delle risorse più importanti del nostro pianeta, e come creare una t-shirt con la tecnica della battitura manuale utilizzando materiali naturali. Un’attività educativa e creativa che unisce il rispetto per l’ambiente alla manualità e alla fantasia.

Serate magiche con spettacoli di circo, musica e Baby Disco

Il divertimento continua anche la sera, con un ricco programma di eventi. Andalo Magic al Palacongressi Andalo lascerà tutti a bocca aperta con uno spettacolare show circense che porterà in scena numeri di giocoleria, trapezio, clown e molto altro ancora. Il Family Day proporrà giochi, musica e animazione per tutta la famiglia, creando un’atmosfera di festa e condivisione. A Molveno, Jenny e Morri regaleranno un emozionante spettacolo di giocoleria, illusionismo, arti circensi e acrobazie, tra risate e stupore.

E per concludere in bellezza, un Baby Disco Show al Palacongressi di Andalo farà scatenare i più piccoli al ritmo delle loro hit preferite, in una serata di puro divertimento dedicata ai bambini. Per rendere il Family Festival ancora più speciale, le strutture dell’Altopiano propongono pacchetti family con sconti vantaggiosi per chi soggiorna durante l’evento. Un’occasione unica per vivere una settimana indimenticabile all’insegna della natura, del divertimento e della cultura in compagnia di tutta la famiglia.

Dolomiti Paganella Family Festival: un’esperienza da non perdere

Il Dolomiti Paganella Family Festival è un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza delle Dolomiti trentine e vivere esperienze uniche in famiglia. Un programma ricco di attività per tutti i gusti, spettacoli di intrattenimento, momenti di educazione ambientale e la possibilità di scoprire la natura in modo divertente e coinvolgente. Il tutto in un contesto di accoglienza e ospitalità che renderà la vostra vacanza indimenticabile.