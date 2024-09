Camminate e trekking, ecco perché gli italiani li scelgono sempre di più: i vantaggi (impensabili)

Andare in montagna a camminare e praticare trekking è una delle attività da fare almeno una volta nella vita. Scopri i benefici!

Andare in montagna è diventata un’attività sempre più gettonata nell’ultimo periodo. Amata da molti, il trekking è senza dubbio una delle esperienze più belle da fare almeno una volta nella vita. Una volta provato potresti non farne più a meno!

Camminare nei boschi, nei sentieri e raggiungere la cima di una montagna è una delle sensazioni più belle che si possano mai provare, forse è proprio questo uno dei motivi per cui ad oggi la montagna è diventata sempre più apprezzata.

Sicuramente richiede fatica, tanto impegno e talvolta anche tanto allenamento, però per chi è alle prime esperienze o semplicemente desidera fare semplici passeggiate, in montagna è possibile trovare sentieri adatti ad ogni tipologia di persona, dai bambini piccoli agli adulti che ricercano qualcosa di più tranquillo ma soddisfacente.

Secondo alcuni dati pubblicati nel dossier Italia, Paese di Cammini di Terre di mezzo Editore, nell’anno del 2023 le donne camminatrici risultano essere del 57% rispetto agli uomini che sono quindi ben il 43%. Oltre ai sentieri da fare in giornata, esistono anche tanti cammini da poter percorrere in diversi giorni, come ad esempio il tanto famoso Cammino di Santiago. Delle persone che hanno partecipato al sondaggio, ben il 27% ha percorso 2 cammini. Il 69% preferisce partire in compagnia, mentre il 31% preferisce i cammini in solitaria. Quali sono i motivi per cui il trekking è un’attività tanto amata? Eccone alcuni!

Perché camminare in montagna ha i suoi benefici

Camminare in montagna fa bene al corpo e alla mente. Bisogna sottolineare come il trekking sia un’attività sportiva in quanto migliora l’attività cardiaca, la respirazione e rinforza ossa e articolazioni. Le pendenze, che siano in salita o in discesa, coinvolgono ben il 90% dei muscoli del corpo.

Non è tutto, perché migliora anche il sistema immunitario proteggendo l’organismo da infiammazioni e malattie infettive. Stare all’aperto e soprattutto mantenere in attività il fisico aiuta a rendere il corpo più resistente all’attacco dei vari virus in circolo e dei batteri.

La montagna fa bene anche alla mente, ecco perché in molti decidono di trascorrere le loro vacanze camminando nei sentieri che sia in compagnia o in solitaria. Il trekking ti espone alla luce solare, di conseguenza è possibile fare il pieno di vitamina D, conosciuta per il rilascio dei cosiddetti ormoni della felicità.

Durante un percorso il corpo, quindi, rilascia endorfine, essenziali per poter stare bene e sereni mentalmente. Dalla corteccia degli alberi vengono rilasciati i fitoncidi, l’organismo li assimila riducendo così ansia e stress. Inoltre, stare lontani dal caos della città ed essere circondati dalla natura non può che rendere liberi mentalmente e trovare, così, la tranquillità tanto desiderata.