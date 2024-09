Idee per ‘viaggi culinari’ (in Italia): non solo Napoli e Roma, c’è un’altra città che può lasciare il segno

Sono tante le idee per i viaggi culinari da fare in Italia. Da prendere in considerazione non solo Roma e Napoli, ma anche un’altra città che lascia tutti piacevolmente stupiti.

Il nostro paese è famoso al mondo per la sua diversità culinaria e vinicola, un vero e proprio paradiso per chi ama il buon cibo e il vino. Ogni regione offre dei viaggi unici di sapori tradizionali e autentici, con dei percorsi enogastronomici che faranno scoprire piatti straordinari.

Quando si vuole fare un viaggio culinario in genere si opta spesso per Napoli e Roma, città che sicuramente offrono un grande e ampio parterre di pietanze tutte da scoprire. Ma in Italia non tutti sanno che uno dei territori più rinomati dal punto di vista enogastronomico è l’Emilia Romagna, conosciuta anche come la Food Valley d’Italia per eccellenza, in quanto è un territorio pieno di prelibatezze da conoscere. Ci sono alcuni itinerari gastronomici da non perdere per chi ha intenzione di organizzare dei viaggi culinari.

Viaggi culinari in Italia, gli itinerari della Food Valley

Una delle città da visitare almeno una volta è Parma, bellissima per la sua storia e per la sua arte, ma anche perché possiede le migliori eccellenze gastronomiche d’Italia. Ha paesaggi mozzafiato, ma da non perdere sono gli itinerari di Felino, dove l’antico borgo ha un castello medievale splendido e incantevole. Oltre al fatto che il territorio custodisce un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Il Prosciutto di Parma DOP è certamente uno degli alimenti più prelibati che viene prodotto in tutta l’areale, quindi si può trovare in qualsiasi posto della zona. Inoltre, sempre partendo dal borgo Felino, è possibile seguire tre sentieri molto suggestivi per quanto riguarda il Felino: il Percorso del Castello, poi c’è il Percorso del Gallo, ed infine il Percorso La Costa, quest’ultimo è senza dubbio il più panoramico dei tre.

Tra gli itinerari molto affascinanti da scegliere c’è anche l‘Anello dei Poeti del Cinghio, un bellissimo itinerario da seguire, dove non solo sarà possibile ammirare il paesaggio, ma anche gustare ottime pietanze della zona. Tra i posti più rinomati da aggiungere al viaggio da fare nella Food Valley d’Italia c’è anche la Via degli Scalpellini, una bella occasione per scoprire meglio il territorio; un cammino da fare per circa 11 km, ottima anche per i più avventurieri.