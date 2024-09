Non solo i mercatini di Natale: in questa città c’è da visitare anche la casa di Goethe e le località di Heidi

Scopri la magia dei mercatini di Natale e le tracce dei grandi del passato, in una delle città europee più emozionanti.

L’arrivo dell’inverno e delle festività natalizie, è scandito in Europa da una tradizione magica, in grado di stupire grandi e bambini. Ogni città mette in scena ogni anno il suo personale mercatino di Natale, creando un vero e proprio villaggio incantato dove poter vivere momenti emozionanti e scoprire nuove tradizioni da ogni parte del continente.

L’origine di questo fenomeno affonda le proprie radici in Germania, dove già nel Medioevo venivano organizzati i primi mercati dedicati allo scambio di beni in prossimità delle feste natalizie. Nel corso degli anni, questi eventi si sono arricchiti di nuove tradizioni e usanze sempre più locali, fino a delineare il caratteristico profilo oggi conosciuto. Molti celebri e scenografici mercatini, vengono organizzati ogni anno anche in Italia.

L’Europa ogni anno offre una vastissima scelta di mercatini di Natale, protagonisti indiscussi del periodo più atteso dell’anno. Dal noto mercatino di Vienna, a Colmar fino a Monaco di Baviera, visitare un mercatino natalizio può trasformarsi in un’esperienza ricca di intense emozioni, da vivere in compagnia della famiglia o con gli amici.

Non solo mercatini: un viaggio nelle attrazioni della nota città europea

Nel cuore dell’Assia, ogni anno, migliaia di turisti raggiungono la città di Francoforte sul Meno per trascorrere il periodo natalizio e vivere la magia inesauribile dei tradizionali mercatini. Ma la città tedesca, connubio perfetto tra tradizione e modernità, non è solo questo: Francoforte offre molteplici attrazioni turistiche ai propri visitatori. A partire dal Römer e la Piazza del Municipio, la città mostra i suoi tratti distintivi, con le celebri facciate a tre frontoni di stampo medievale. Immancabile una visita presso la Cattedrale di San Bartolomeo, maestoso esempio di architettura gotica tedesca.

La visita continua con la scoperta di uno dei luoghi del celebre poeta e scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe, casa nel cuore di Francoforte cui l’autore trascorse i suoi anni della giovinezza. Il museo ospita una ricca collezione di oggetti personali dello scrittore, rivelandosi una tappa obbligata per gli appassionati di Goethe. Per gli amanti dei viaggi fuori porta, impossibile non ammirare i paesaggi naturali che circondano la città di Francoforte. In questi luoghi di incredibile bellezza, vive ancora oggi il mito di Heidi, divenuto noto grazie al celebre e amatissimo cartone animato.