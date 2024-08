Bonus trasporti da 500€: come averlo a settembre, cosa serve

Da settembre verranno erogati i primi importi sulle Carta dedicata a te 2024 che potranno anche essere utilizzati per effettuare rifornimento di carburante.

Per cercare di contrastare i rincari ed aiutare le famiglie con Isee basso è stata confermata dal Governo la Carta dedicata a te. Il sostegno, che passa dai 460 euro dello scorso anno a 500 euro complessivi, verrà erogato dal prossimo mese.

Chi usufruirà del contributo avrà la possibilità di acquistare non solo beni alimentari di prima necessità, ma anche effettuare rifornimento di carburante e spese legate ai trasporti. Per ricevere la prepagata su cui verrà accreditato l’importo, come accaduto nel 2023, non sarà necessario presentare alcuna domanda: i beneficiari verranno individuati dall’Inps, in collaborazione con i Comuni.

Carta dedicata a te 2024: in arrivo il beneficio per 1,3 milioni di famiglie

A breve, circa 1,3 milioni di famiglie italiane potranno usufruire della Carta dedicata a te 2024: i primi importi verranno erogati già da settembre.

Come per lo scorso anno, le prepagate verranno assegnate, senza la necessità di inoltrare richiesta, ai nuclei familiari che rispettano determinati requisiti. Il primo è quello di avere un Isee non superiore ai 15mila euro, mentre il secondo requisito prevede che nessun membro percepisca già altri sostegni economici, come ad esempio Assegno di Inclusione, NASpI o Cassa integrazione guadagni (Cig). Per quanto riguarda le priorità, verrà data precedenza ai nuclei con almeno tre componenti di cui uno nato entro il 31 dicembre 2010, in seguito verranno presi in considerazione quelli con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2006 ed, infine, quelli con almeno tre componenti, ma con i redditi più bassi.

I beneficiari, che come già detto, verranno individuati dall’Inps, in collaborazione con i Comuni, riceveranno una comunicazione con le istruzioni per il ritiro della prepagata presso gli uffici postali. Chi ha già, invece, ricevuto la social card lo scorso anno e rientra nuovamente nell’elenco, riceverà gli importi su quella già ritirata in precedenza.

Una volta in possesso della Postepay e ricevuta la ricarica, i titolari potranno essere acquistati beni alimentari di prima necessità ed effettuare spese legate al rifornimento di carburante o al trasporto pubblico presso i negozi ed i distributori aderenti all’iniziativa. Inoltre, sono previsti anche degli sconti per i beneficiari.

Quando effettuare il primo pagamento

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza del beneficio. L’intera somma, invece, come si legge sul decreto governativo, dovrà essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.