Voglio andare in crociera, posso portare anche il mio cane?

Possiamo portare i nostri amici a quattro zampe in crociera? Ecco quello che bisogna sapere a questo riguardo.

Non a tutti piace la crociera, ma non è da sottovalutare il fascino di un’esperienza unica. Quando si salpa si ha la sensazione di lasciarsi un mondo alle spalle per andare incontro a un altro: un mondo tutto marino, una sorta di universo galleggiante capace di proiettare in una dimensione alternativa.

La domanda che sorge spontanea è se sia possibile condividere questa esperienza effervescente con il proprio animale da compagnia. È possibile andare in crociera portandosi appresso il proprio cane? In diversi si chiedono se esista questa possibilità.

Per rispondere a questa domanda è indispensabile sapere con quale compagnia di navigazione intendiamo viaggiare e portare con noi il nostro amico a quattro zampe. Occorrerà anche informarsi sulle misure adottate all’interno dell’imbarcazione. Ecco quello che c’è da sapere.

Come portare il cane in crociera

La brutta notizia per i possessori di cani è che nella stragrande maggioranza dei casi le compagnie non permettono di portare a bordo animali. Un divieto che ha alla base ragioni di igiene, in particolare i potenziali rischi per la salute dei passeggeri, le possibili allergie e altri pericoli (morsi o graffi ad esempio).

Spostandosi da un paese all’altro, poi, variano le normative sugli animali: un problema insormontabile per le compagnie da crociera. Difficile dunque aspettarsi grandi cambiamenti sulla presenza degli animali sulle navi. Ma naturalmente esistono le eccezioni. Diverse compagnie di crociera – tra le quali Costa Crociere e MSC – accettano a bordo i cani guida per l’accompagnamento delle persone non vedenti.

Anche gli gli intermittenti dello spettacolo possono salire a bordo con i propri animali se devono esibirsi sul palco insieme a loro. C’è una sola compagnia di navigazione che accetta gli animali. Si tratta della Cunard e della sua nave Queen Mary 2, prontamente ribattezzata la “nave degli animali”. Dal 2016 Cunard permette l’imbarco dei passeggeri insieme al loro cane o al loro gatto.

La nave è stata perciò attrezzata con quasi una dozzina di cucce di lusso. Va detto che non tutte le razze canine sono ammesse a bordo. Non vengono accettati mastini, terranova, levrieri afghani, San Bernardo e alani. Stesso discorso per razze considerate pericolose come dobermann e pitbull. In definitiva il nostro cane può salire solo a bordo della Queen Mary – in crociera transatlantica tra Southampton e New York.

Il prezzo per portare il nostro amico peloso in crociera varia, a seconda delle dimensioni del cane, tra i 500 e i 1000 dollari, comprensivi di pasti a bordo e di vari servizi. Naturalmente il cane dovrà essere in regola con vaccinazioni e con la documentazione sanitaria rilasciata dal veterinario.