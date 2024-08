Non perderti questi luoghi (incantevoli) della città se quest’anno vuoi vedere i mercatini di Natale a Vienna

Cosa visitare a Vienna durante il periodo natalizio? Ecco i luoghi incantevoli della città da non perdere assolutamente!

Una delle città europee più belle in assoluto da visitare almeno una volta nella vita è senza dubbio Vienna. Situata in Austria, non molto lontana dall’Italia, Vienna è una città incantevole in cui potersi immergere in un’atmosfera magica e suggestiva. Uno dei periodi più belli in cui visitare l’elegante città austriaca è sicuramente nel mese di dicembre.

I mercatini di Natale a Vienna sono una delle mete più gettonate del periodo invernale, ecco perché anche tu potresti prenotare anche solo un weekend nella città austriaca e andare alla scoperta della sua eleganza e della sua storia.

Cosa visitare a Vienna durante il periodo natalizio

Vienna è una città da visitare in qualsiasi stagione dell’anno, sicuramente il periodo di Natale è uno dei più belli in cui ammirare la città austriaca. Situata sulle rive del Danubio, la capitale dell’Austria è una meta da non lasciarsi scappare.

Per un fine settimana in questa città europea potresti creare un itinerario pratico e notevole in cui poter visitare tanti altri luoghi magici di Vienna. Dopo aver fatto visita ai mercatini di Natale e preso parte di appuntamenti ed eventi a tema, non potrai assolutamente non fare un salto presso il simbolo iconico della città, ovvero il duomo di Santo Stefano, conosciuto semplicemente con il nome di Stephansdom.

Si trova proprio nella piazza principale, ovvero Stephansplatz, la cattedrale è gotica ed è uno dei luoghi di interessi più belli da poter ammirare. Può essere osservata da ogni parte della città grazie alle sue forme gotiche che spiccano verso l’alto, le tegole colorate sul tetto formano lo stemma dell’Austria e l’aquila rappresentata sempre sul tetto rappresenta l’impero asburgico.

Patria di grandi musicisti, a Vienna non puoi perdere l’appartamento di Mozart in cui compose molte delle sue opere. Per poter visitare la Mozarthaus dovrai munirti di biglietto. I musei da non perdere sono il Museumsquartier, in cui è possibile andare alla scoperta di importanti collezioni artistiche; il Leopold Museum, uno dei più gettonati; il Museo dell’Albertina, il quale ospita opere d’arte di Picasso, Klimt e altri artisti importanti; infine il castello del Belvedere per chi desidera ammirare dal viso l’opera più famosa di Klmt, Il Bacio.

Dopo aver visitato i vari musei non può mancare una passeggiata nei pressi della storia Ringstrasse, ovvero la prestigiosa via della città lunga oltre 5 chilometri. Da non perdere anche il palazzo reale di Hofburg, un’opera architettonica di ben 18 palazzi e oltre 2.000 stanze.