Dove andare in vacanza a novembre spendendo poco: mete meravigliose

Vuoi fuggire dalla routine e andare in vacanza a novembre? Ecco i luoghi che devi assolutamente visitare, anche il portafoglio sarà felice!

Se non siamo andati in vacanza durante l’estate per via del caro prezzi o per altri motivi ti diamo noi la soluzione. Queste mete sono perfette per essere visitate a novembre. Il loro costo è ridotto ma la bellezza che potrai ammirare è senza eguali. Sei curioso di sapere di quali destinazioni parliamo?

Continua leggere il nostro articolo e prendi nota. Non sono pochi luoghi, anzi! Potrai rilassarti in alcuni casi per pochi giorni perché sono vicino all’Italia, in altri ci vorranno più giorni perché lontani. Tutto dipende dalla tua disponibilità lavorativa, se poi sei in smart working, non c’è niente di meglio che lavorare dal mare!

Vacanze in luoghi meravigliosi pagando pochissimo

Novembre è un mese davvero incredibile per viaggiare. Puoi trovare delle mete ad un costo davvero impensabile. Viene considerata una bassa stagione e di conseguenza, sia i voli che gli alberghi hanno prezzi ottimi. Ci sono destinazioni lontane ma anche mete vicine che possiamo visitare.

Iniziamo con Antigua. Una piccolissima città in Guatemala. Circondata da tantissimi vulcani. Novembre è perfetta anche per il clima, secco e con temperature piacevoli. Gli alberghi hanno un costo da 100 euro a notte e ci sono tantissimi visite guidate ad un costo incredibile.

Perfetta per una esperienza diversa dal solito ma autentica senza spendere una fortuna. Passiamo a Bangkok. Un viaggio dall’altra parte del mondo. Una sorta di avventura che devi vivere pienamente. Possiamo trovare alberghi di super lusso ad un costo incredibilmente basso.

Anche per i pranzi o le cene, con pochissimi euro hai risolto. La città ha davvero tantissimo da visitare sia attrazioni culturali che religiose. In questo mese il clima è piacevole e le piogge diminuiscono la loro intensità. Altra meta top per novembre sono le Canarie. Hanno un clima mite e con il sole.

L’arcipelago offre tantissime attrazioni dalle dune di Maspalomas a Gran Canaria o Fuerteventura se ami il lato selvaggio. Lanzarote per paesaggi lunari e Tenerife per il suo immenso Parco Nazionale. Insomma una scelta vastissima ed economica che non puoi lasciarti sfuggire.

Anche l’Egitto è un luogo incredibile da visitare, neanche troppo lontano. Sharm el-Sheikh e Marsa Alam sono un must. Puoi rilassarti ma allo stesso tempo fare dello sport. Inoltre la barriera corallina è davvero un sogno ad occhi aperti. Se vuoi scappare dal freddo di novembre questi luoghi sono fantastici.

Lisbona è perfetta per il mese di novembre. Possiamo trovare anche tantissimi festival musicali come Misty Fest e il Super Bock Em Stock. Ci sono passeggiate che ti faranno immergere nella storia oppure puoi visitare il Castello di Sao Jorge. Una fuga in questa bellissima città in autunno è davvero incantevole.

Il Messico è un luogo magico grazie ai Maya ma ovviamente hai bisogno di più giorni per visitarlo. Il clima tropicale, le spiagge bianche ed i luoghi di interesse come Tulum sono un contrasto incredibile. In questo momento dell’anno ci sono incredibili offerte con volo ed hotel che non puoi farti sfuggire.

La perla nascosta dei Balcani è Ohrid. Ci troviamo in Macedonia del Nord ed è una vera e propria perla dei Balcani. Un luogo pittoresco dove perdersi nelle sue vie. Troviamo anche un lago grandissimo, il più antico d’Europa che è da visitare assolutamente. Per un viaggio diverso dal solito e dalle solite mete è l’ideale.

Ami la natura? Non puoi non andare a Tbilisi. Ci troviamo in Georgia. Con meno di 30 euro al giorno entriamo nei musei, assaggiamo dei vini locali ottimi ed ammiriamo il Caucaso in tutta la sua bellezza. In questo periodo il clima è fresco e non ci sono molti turisti, quindi perfetta per essere visitata in tranquillità.

Ultima meta per le vacanze di novembre è Valencia. Ottimo mare, prezzi super economici e del cibo ottimo, cosa chiedere di meglio? Un mix super competitivo ad un prezzo incredibilmente basso. Nel mese di novembre i prezzi sono ottimi e possiamo ancora andare al mare.