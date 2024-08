Cinque mete dove è vietato baciarsi in pubblico: meglio saperlo prima di andarci

Ci sono cinque destinazioni dove è meglio sapere che i baci in pubblico non sono tollerati dalla legge. Ecco quali sono.

Si fa presto a dire bacio. Ci sono tanti modi di baciare: c’è il bacio che sigilla un impegno e quello di semplice cortesia. Oppure si può anche baciare per salutare. Naturalmente poi ci sono i baci appassionati, i baci da film. Ma anche i baci teneri, quelli complici, i baci timidi. A seconda della situazione, il bacio può cambiare sia come manifestazione che come significato.

Poi ci sono i posti del mondo dove baciarsi in pubblico è “off limits”. Esattamente, avete capito bene. In alcuni luoghi del pianeta non è consentito baciarsi in pubblico. Una cosa da tenere a mente nel caso in cui, magari durante una vacanza, doveste trovarvi proprio in uno di quei Paesi che hanno messo al bando i baci in pubblico.

In questo articolo vi presenteremo cinque mete dove dovrete tenere sotto chiave i bollenti spiriti – almeno davanti a tutti – e contenere il vostro desiderio di scambiarvi un bacio romantico. Ecco dove le coppie innamorate devono stare attente a non lasciarsi andare a pubbliche effusioni.

Cinque mete che hanno messo al bando i baci in pubblico

Il primo Paese dove non ci si può baciare in pubblico è la Malesia, dove è proibito non solo baciarsi ma pure prendersi per mano in pubblico. Sul piano teorico i turisti sono esentati dal rispetto di questa regola, ma non è consigliabile mostrarsi troppo appassionati in pubblico.

Stesso discorso per Dubai, negli Emirati Arabi, simbolo del lusso più stravagante ma anche della tradizione. A volte queste due realtà che convivono fianco a fianco entrano in contrasto. Come accade appunto con la legge che impedisce di baciarsi in pubblico. Solo una formalità? Non tanto, come ha appreso a sue spese la coppia di turisti arrestata nel 2010 proprio per questa ragione

Baci non proibiti ma sicuramente proibitivi in pubblico invece in quel di Halethorpe, città del Maryland (Stati Uniti) che ha una legislazione piuttosto controversa. Una di queste curiose norme prevede ad esempio che i baci in pubblico si possano dare, a patto però che non durino più di un secondo. Insomma, se proprio non resistete alla tentazione di baciarvi davanti a tutti farete meglio a cronometrare la durata del momento romantico. Altrimenti rischierete una multa o perfino qualche giorno in prigione.

Anche nello Stato di Guanajuato, Messico, vige il divieto di baciare e accarezzare il partner nei luoghi pubblici. Per chi non riesce a contenersi sono dolori: può ritrovarsi costretto a trascorrere fino a 35 ore in prigione o a pagare multe salate. Meglio scordarsi i baci in pubblico anche in Iowa, sempre negli Stati Uniti. Qui chi viene sorpreso a baciarsi in pubblico come minimo rischia di beccarsi una multa, ma può addirittura finire in cella. Con ogni probabilità però questa norma non viene fatta rispettare con grande solerzia….