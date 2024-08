Se puoi in aereo scegli sempre questi posti: perché sono speciali

Quando viaggi in aereo faresti meglio a puntare su questi posti. Ci sono delle ragioni ben precise per sceglierli.

La scelta del posto in aereo è fondamentale per il viaggio. Una esperienza condivisa conferma che i posti a bordo del velivolo non sono tutti uguali. Ci può essere una bella differenza tra un sedile e l’altro in termini di comodità, rumore, spazio disponibile per le gambe o anche solo per poggiare la testa, quanto a distanza dalle uscite di sicurezza e molto altro.

Scegliere il posto giusto dipende da tanti fattori: dal tipo di viaggio che andremo a intraprendere, dalla sua durata. Ma entrano in gioco anche esigenze e preferenze personali (dunque con un margine più o meno ampio di soggettività). Al tempo stesso esistono dei criteri “evergreen”, delle regole d’oro valide per ogni passeggero in grado di guidarci nella scelta del posto migliore.

È forse esagerato dire che scegliere il posto migliore è un’arte. Di sicuro possiamo dire che fare la scelta giusta – o, al contrario, quella sbagliata – condizionerà la qualità del nostro viaggio. Ecco allora qualche consiglio su come scegliere il posto migliore in aereo.

I posti migliori da scegliere in aereo

Come dicevamo esistono dei criteri sempre validi per scegliere il posto migliore in aereo. È sempre meglio ad esempio puntare sui posti vicini all’uscita. Questo per un motivo molto semplice: sedendoci nei pressi dell’uscita non dovremo attendere che escano prima gli altri passeggeri al momento di abbandonare l’aereo. In questo modo potremo avviarci più rapidamente verso il il terminal.

In aereo la comodità è fondamentale, soprattutto per chi ha bisogno di riposarsi. Teniamo conto allora che il posto centrale è sempre quello più stretto. Invece il posto vicino al finestrino ci permetterà di avere lo spazio per poggiare la testa senza arrecare disturbo agli altri passeggeri. E chi ha bisogno di silenzio? Farà meglio a evitare i posti più rumorosi: le ultime file, che trovandosi dietro ai motori soffrono di un maggiore inquinamento acustico.

Chi ama spaziare con lo sguardo in mezzo alle nuvole e godersi il panorama fuori dal finestrino deve stare attento a non scegliere i posti centrali dell’aeromobile, dove la presenza delle ali ostacola fortemente la visuale. Infine veniamo a chi ha bisogno di spazio. La scelta migliore in questo caso sono i posti centrali in corrispondenza delle uscite di sicurezza. Sono anche quelli che mettono più spazio a disposizione di chi vuole allungare le gambe. Inoltre permettono ai passeggeri seduti in fondo di alzarsi senza disturbare gli altri viaggiatori.