Incidente d’auto: gli airbag scattano solo da questa velocità, lo sai?

Scopriamo a quale velocità si gonfiano gli airbag, i dispositivi essenziali per la sicurezza del conducente e dei passeggeri di un’auto.

Uno degli strumenti che maggiormente garantiscono l’incolumità all’interno di una vettura è senza ombra di dubbio l’airbag (cuscino d’aria). Letteralmente si tratta di un dispositivo di serie montato nelle automobili che prevede il gonfiaggio di una sacca contenente aria, qualora l’auto subisca un colpo. L’estrazione del cuscino e il gonfiaggio avvengono del giro di pochissimi istanti.

La velocità di apertura dell’airbag è infatti essenziale per garantire il minor danno possibile all’automobilista. Questa sistema funziona per il conducente dell’auto e per i passeggeri, con un numero di airbag montati che dipende dal modello e dal livello del mezzo. Sono infatti presenti frontalmente, davanti i posti anteriori, ma si possono trovare anche posteriormente, nei sedili, nel tetto.

Airbag, la velocità per il suo funzionamento

L’importanza dell’airbag è evidente: il suo gonfiaggio immediato garantisce di attutire i colpi, derivanti da un incidente, sui corpi delle persone nell’abitacolo dell’automobile. Questo riduce drasticamente gli effetti più dannosi per l’incolumità fisica, in caso di sinistro. Ma come si avviano gli airbag?

L’avvio del sistema deriva dai sensori all’interno e all’esterno del mezzo che registrano l’urto e immediatamente fanno scattare il sistema di sicurezza. Quindi è necessario che tutto l’impianto funzioni perfettamente per avere il risultato voluto. Da ricordare che per non avere contraccolpi, l’uso dell’airbag deve essere contemporaneo a quello di altri sistemi di sicurezza come le cinture.

Come detto sono i sensori che attivano il gonfiaggio immediato, ma a essere determinante è la velocità di spostamento della vettura. I sensori infatti sono tarati dalle case costruttrici per attivarsi al di sopra di una determinata velocità del mezzo. In genere, la velocità che determina l’apertura dell’airbag è di circa 50 chilometri orari. In caso di urto avvenuto a questa velocità, il sensore si attiva e il cuscino si gonfia immediatamente.

Ma occorre fare alcune precisazioni, proprio perché si parla di sicurezza. L’airbag, come qualsiasi altro strumento della vettura, necessità di manutenzione e controlli costanti nel tempo. Significa che uno strumento montato su una vettura appena uscita dalla fabbrica risulta molto più efficace e funzionante di uno presente in un mezzo in strada da anni.

Quindi è importante controllare e sostituire l’airbag dopo diversi anni, anche se non è mai stato usato. Solo un’accortezza del genere garantisce la massima sicurezza del sistema. Bisogna sempre ricordare che il funzionamento dell’airbag può essere verificato solo in caso di incidente. Quindi è importante essere certi che non vi siano problemi legati all’usura del sistema.

Altro aspetto riguarda i sensori di attivazione che devono essere tarati con attenzione per evitare che anche urti a velocità basse possano avviare il sistema. Tipico il caso dell’incidente in fase di parcheggio che causa l’apertura dell’airbag a se la velocità è ben più bassa di 50 chilometri all’ora.