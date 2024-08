Estati settentrionali alla ricerca di fresco e avventura

Il Nord Europa attrae i turisti con la sua natura incontaminata e la sua tranquillità. A differenza delle rumorose località del sud, qui troverete pace e tranquillità. Le temperature estive in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia vanno dai 15 ai 25 gradi. Questo permette di fare lunghe passeggiate e di visitare le attrazioni locali senza soffrire il caldo torrido.

Secondo uno studio della Commissione europea per il turismo, il Nord Europa è la terza destinazione estiva più popolare per i turisti, dopo il Mediterraneo e le Alpi. Più di 25 milioni di turisti si sono recati nella regione nel 2023, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.

I migliori itinerari per un viaggio in auto

Viaggiare in auto nel Nord Europa è un piacere speciale. Le strade sono di qualità e panoramiche e le distanze tra le città sono brevi. Ecco alcuni itinerari che vale la pena prendere in considerazione:

1. Copenaghen, Danimarca

Iniziamo da Copenaghen, la capitale della Danimarca. Questa città è famosa per le sue strade accoglienti, l’architettura antica e la ricca storia. Non mancate di visitare il Parco Tivoli e il Castello di Rosenborg. Da qui potete dirigervi a nord verso le bellissime spiagge danesi.

2- Oslo, Norvegia

Da Copenaghen, dirigetevi a Oslo. Questa città colpisce per la sua architettura e i suoi numerosi musei. Da non perdere il Parco Vigeland e il Museo Nazionale. Il modo migliore per viaggiare in Norvegia è lungo la costa occidentale, dove vi attendono fiordi mozzafiato.

3. Bergen e i fiordi della Norvegia

Bergen è la porta d’accesso al mondo dei fiordi norvegesi. Da qui è possibile navigare nei famosi fiordi di Geiranger e Sognefjord. Questo viaggio vi regalerà un’esperienza indimenticabile e vi farà scoprire scenari incredibili. Secondo l’Ente norvegese per il turismo, ogni anno circa 2 milioni di persone visitano i fiordi, pari al 40% del numero totale di turisti del Paese.

4. Stoccolma, Svezia

Dalla Norvegia, dirigetevi a Stoccolma, la capitale della Svezia. La città si trova su 14 isole e offre molti luoghi interessanti da visitare. Il centro storico, il Palazzo Reale e il Museo Vasa sono solo alcuni di questi. Dopo Stoccolma, potete dirigervi a sud verso Malmö.

5. Helsinki, Finlandia

La Finlandia completerà il vostro viaggio. Helsinki è una città ricca di storia e di architettura interessante. Da qui potete fare un giro sui laghi finlandesi o visitare i parchi nazionali. È particolarmente bella in estate. Gli studi dimostrano che la natura finlandese attira circa il 15% di tutti i turisti stranieri nel Paese.

Come preparare l’auto per un viaggio

Prima di mettersi in viaggio, è importante preparare l’auto in modo che il viaggio si svolga senza spiacevoli sorprese. Controlla tutti gli elementi richiesti. Specchietti retrovisori, kit per la riparazione dei pneumatici, kit di pronto soccorso, pastiglie e dischi dei freni e persino ammortizzatori. Secondo auto-doc.it, l’ammortizzatore è una delle parti principali che richiedono attenzione prima di un lungo viaggio, e hai portato dei cuscini sotto la testa per far stare comodi i tuoi passeggeri durante un lungo viaggio:

Controllo della manutenzione. Assicuratevi di controllare i livelli dell’olio, del liquido di raffreddamento e del liquido dei freni prima di partire. Ispezionare i pneumatici e assicurarsi che siano in buone condizioni e gonfiati alla pressione corretta. Controllare gli ammortizzatori per garantire una guida fluida e sicura. Impianti di climatizzazione e riscaldamento. Assicuratevi che l’aria condizionata e il riscaldamento funzionino correttamente. Anche nei Paesi del Nord, le temperature possono oscillare e il comfort dell’abitacolo è importante per i lunghi viaggi. Inoltre, installate delle tendine sui finestrini dell’auto per evitare il calore interno e ridurre la necessità di utilizzare l’aria condizionata. Navigazione e connettività. Aggiornate le mappe di navigazione sul vostro dispositivo GPS e scaricate le mappe offline sul vostro smartphone. Verificare la presenza di caricabatterie e adattatori. Sicurezza e kit di pronto soccorso. Verificate che il kit di pronto soccorso sia completo e che abbiate tutti gli strumenti e i segnali di emergenza necessari. Assicuratevi di avere una ruota di scorta e gli strumenti per cambiarla. Documenti e assicurazione. Assicuratevi che tutti i documenti dell’auto siano in ordine e che la vostra assicurazione copra i viaggi in Europa.

I luoghi e le città migliori per una vacanza in famiglia

Il Nord Europa non è solo belle destinazioni, ma anche tanti luoghi per le vacanze in famiglia. Ecco alcuni consigli:

Legoland in Danimarca. Questo luogo piacerà a grandi e piccini. Un enorme parco divertimenti con giostre costruite con i Lego non lascerà nessuno indifferente. Legoland è visitato ogni anno da oltre 2 milioni di turisti, il che lo rende uno dei luoghi più popolari della Danimarca.

Fiordi della Norvegia. I tour dei fiordi sono un ottimo modo per trascorrere del tempo con la famiglia e godersi la natura.

Musei di Stoccolma. La capitale svedese offre molti musei dove è possibile imparare molte cose nuove e interessanti.

Saune finlandesi. Visitare una sauna è una tradizione che piacerà a tutta la famiglia. La Finlandia è famosa per i suoi bagni e centri benessere.

La Migliore cucina del Nord Europa. Non perdete l’occasione di assaggiare le specialità locali come le polpette svedesi, il salmone norvegese o lo smørrebrod danese. Le tradizioni culinarie della regione vi sorprenderanno per la loro diversità e i loro sapori unici. Secondo i sondaggi, oltre il 60% dei turisti considera la cucina nordica una parte importante della propria esperienza.

Conclusione

Viaggiare nel Nord Europa è un’opportunità unica per godere della natura, conoscere la cultura e la storia di questi Paesi. La preparazione dell’auto per il viaggio e la corretta pianificazione dell’itinerario vi garantiranno un viaggio indimenticabile, ricco di impressioni e scoperte. Il Nord Europa vi aspetta a braccia aperte!