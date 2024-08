Arrivare in spiaggia attraverso gli stabilimenti balneari, cosa dice la legge – Viagginews.com

Si può accedere alla spiaggia passando per un lido? Scopriamo cosa dice la legge a riguardo e cosa si può fare o meno al mare.

Tutti adorano andare al mare, ma spesso c’è chi rinuncia a causa dei prezzi troppo esosi degli stabilimenti balneari, che variano a seconda delle location ma che comunque sono una spesa. Ci sono alcune cose da sapere per risparmiare quando si è in spiaggia e tra queste sicuramente conoscere cosa dice la legge è fondamentale.

Questo perché molto spesso i titolari degli stabilimenti balneari se ne approfittano e lasciano credere ai bagnanti che per accedere alla riva e dunque, potersi fare un bagno, bisogna pagare per forza il biglietto di ingresso. In Italia ci sono un sacco di luoghi dove il mare è bello ed economico, ma per fortuna c’è anche la legge che è dalla parte dei bagnanti: scopriamo il perché.

Si può accedere alla spiaggia attraverso i lidi?

Secondo la legge, infatti, l’accesso al mare è sempre libero e consentito. Questo vuol dire che i titolari degli stabilimenti balneari non possono vietare il passaggio attraverso il loro lido per raggiungere la spiaggia, ne tantomeno chiedere di pagare un biglietto di ingresso. Si deve pagare solo se si vuole usufruire dei servizi che la struttura offre, come la possibilità di prendere un ombrellone o altro.

Qualora, dunque, ci si trova davanti a un titolare che vieta il passaggio per raggiungere la spiaggia, si è legittimati a chiamare le forze dell’ordine. Ci sono, poi, una serie di regole da rispettare per quanto riguarda gli spazi di spiaggia libera, qui non si possono lasciare ombrelloni o sdraio tutta la notte, perché si tratta di occupazione illegale del demanio pubblico. Si possono, invece, portare i cani in spiaggia purché si rispettino le stesse norme degli spazi all’aperto.

Spesso le regole cambiano da comune a comune, ma in linea generale è richiesto il rispetto delle norme del vivere sociale corretto. Per quanto riguarda la questione dei cibi, non è vietato consumarli in spiaggia e lo stesso discorso vale per gli stabilimenti balneari, che non hanno anche il monopolio sulla ristorazione. Fumare al mare, infine, è consentito a meno che non ci sono normative vigenti dell’amministrazione locale a riguardo.

Molti divieti che spesso si leggono, soprattutto quelli esposti negli stabilimenti balneari, potrebbero trarre in inganno il bagnante meno informato. Per questo conoscere cosa dice la legge è fondamentale, perché “il mare è di tutti”.